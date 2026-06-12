目黒蓮の“最強銀髪ビジュ”に視線集中！クールな表情で圧倒的な存在感を放ち「どの角度から見てもかっこいい」「鋭いまなざしにキュン」「恐るべし色気」「見惚れる」の声

【写真】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』場面写真（全2枚）／福田雄一が投稿した目黒蓮の舞台裏ショット 他

映画『SAKAMOTO DAYS』の脚本・監督を務める福田雄一が自身のXを更新。目黒蓮（Snow Man）が演じる“スマート坂本”の場面写真を公開し、反響を呼んでいる。

■福田雄一監督が目黒蓮の場面写真を公開

福田監督は、「さあ！SAKAMOTO DAYS、今日からいよいよ座席数が減ってくると思います」と投稿。

続けて、「出来れば大きなスクリーンで観て頂きたいど迫力アクションムービーなので、是非是非お早めに映画館にっっ」と呼びかけ、2枚の場面写真を公開した。

公開された写真では、目黒が銀髪で登場。1枚目では、口元に傷を負いながら肩に手を添え、クールな表情を見せている。紫や青のネオンカラーに照らされた幻想的な雰囲気も印象的だ。

2枚目では、鋭い眼差しで拳を構えたアクションシーンを披露。今にも飛びかかりそうな迫力ある姿からは、“伝説の殺し屋”としての存在感が感じられる。

SNSでは、「銀髪似合う」「超絶カッコいい」「恐るべし色気」「見惚れる」「存在感すごい」「鋭いまなざしにキュン」「どの角度から見てもかっこいい」「何度でも観たい」「最強ビジュ」などの声が寄せられている。