NEWS小山慶一郎、M!LK山中柔太朗と顔面白塗り2ショット公開「小山の推しです」
3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が11日、自身の公式インスタグラムを更新。バラエティー番組で共演したM!LKの山中柔太朗との“顔面白塗り”2ショットを披露した。
【写真あり】小山慶一郎＆山中柔太朗が“顔面蒼白”に？滅ポーズで2ショット
11日に放送された日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）では、「NEWS vs M!LKアイドル対決」を実施。「体張り障害物リレー」において小山と山中はアメ玉探しに奮闘した。
その結果、顔が粉まみれになってしまった2人。小山は「滅。バラエティーの勲章。空き時間にいろいろ話せて楽しかった 小山の推しです」と山中を称え、M!LK“滅ポーズ”をそろって披露。山中も「こちらこそ話してくれてありがとうございました 推し！やったー!!!」と喜びのコメントを寄せた。
【写真あり】小山慶一郎＆山中柔太朗が“顔面蒼白”に？滅ポーズで2ショット
11日に放送された日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）では、「NEWS vs M!LKアイドル対決」を実施。「体張り障害物リレー」において小山と山中はアメ玉探しに奮闘した。
その結果、顔が粉まみれになってしまった2人。小山は「滅。バラエティーの勲章。空き時間にいろいろ話せて楽しかった 小山の推しです」と山中を称え、M!LK“滅ポーズ”をそろって披露。山中も「こちらこそ話してくれてありがとうございました 推し！やったー!!!」と喜びのコメントを寄せた。