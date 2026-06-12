日経225先物は11時30分時点、前日比2120円高の6万6600円（+3.28％）前後で推移。寄り付きは6万6600円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万6390円）を上放れる形で、ギャップアップで始まった。上へのバイアスが強まるなかで、中盤にかけて6万7190円まで買われる場面もみられた。買い一巡後は利益確定に伴うロング解消や短期的なショートが入り、6万5960円まで上げ幅を縮めたが、終盤にかけて再びロング優勢のなかで6万6600円～6万6800円辺りでの推移となった。



米国とイランの戦闘終結に向けた最終合意が近いとの見方から、半導体やAI関連株を中心に買いの勢いが強まった。キオクシアホールディングス<285A>が連日の大幅高となり、トヨタ自動車<7203>[東証P]を抜いて時価総額トップになったほか、東京エレクトロン<8035>[東証P]やアドバンテスト<6857>[東証P]などが日経平均型を牽引。SQ値は概算で6万6698.04円となり、日経平均株価はこれを上回ったことで、投資家心理を明るくさせている。



ただ、買い一巡後の日経平均株価はSQ値を挟んでの推移をみせていることもあり、持ち高調整のロング解消は入りやすいだろう。ボリンジャーバンドの+1σ（6万6710円）水準では強弱感が対立しやすい。また、米国とイランの停戦合意を見極めたいところである。指数インパクトの大きい半導体やAI関連株への物色が続くだろうが、ヘッジの動きから相対的にTOPIX型が弱含む可能性はありそうだ。



NT倍率は先物中心限月で17.05倍（11日は16.81倍）に上昇した。寄り付きは17.03倍とマドを空けての上昇で、一気に+1σ（16.92倍）を上回ってきた。+2σ（17.34倍）とのレンジに移行してきたことで、押し目ではNTロングの組成に向かわせそうである。



株探ニュース