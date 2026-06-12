はてな <3930> [東証Ｇ] が6月12日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の最終損益(非連結)は7億1800万円の赤字(前年同期は2億0400万円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同損益を従来予想の1億0100万円の黒字→7億6700万円の赤字(前期は2億3000万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の最終損益も従来予想の3600万円の黒字→8億3200万円の赤字(前年同期は7300万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



同時に、期末一括配当は引き続き未定とした。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の最終損益は7億8300万円の赤字(前年同期は4700万円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の8.5％→3.5％に急悪化した。



株探ニュース