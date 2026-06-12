アースインフィニティ <7692> [東証Ｓ] が6月12日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比6.8％増の6億1100万円に伸び、通期計画の8億円に対する進捗率は76.4％に達し、5年平均（ただし赤字期を除く）の70.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の経常利益は前年同期比85.3％増の1億8900万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の経常損益は5900万円の赤字(前年同期は3億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の18.2％→-1.6％に急悪化した。



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