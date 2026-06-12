日経225先物：12日正午＝2310円高、6万6650円
12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比2310円高の6万6650円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万6442.95円に対しては207.05円高。出来高は4万2188枚となっている。
TOPIX先物期近は3902ポイントと前日比64.5ポイント高、現物終値比8.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66650 +2310 42188
日経225mini 66650 +2305 578931
TOPIX先物 3902 +64.5 54661
JPX日経400先物 35260 +555 1459
グロース指数先物 702 +4 2312
東証REIT指数先物 1779 +16 123
株探ニュース
TOPIX先物期近は3902ポイントと前日比64.5ポイント高、現物終値比8.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66650 +2310 42188
日経225mini 66650 +2305 578931
TOPIX先物 3902 +64.5 54661
JPX日経400先物 35260 +555 1459
グロース指数先物 702 +4 2312
東証REIT指数先物 1779 +16 123
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