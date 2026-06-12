　12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比2310円高の6万6650円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万6442.95円に対しては207.05円高。出来高は4万2188枚となっている。

　TOPIX先物期近は3902ポイントと前日比64.5ポイント高、現物終値比8.53ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66650　　　　 +2310　　　 42188
日経225mini 　　　　　　 66650　　　　 +2305　　　578931
TOPIX先物 　　　　　　　　3902　　　　 +64.5　　　 54661
JPX日経400先物　　　　　 35260　　　　　+555　　　　1459
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　+4　　　　2312
東証REIT指数先物　　　　　1779　　　　　 +16　　　　 123

株探ニュース