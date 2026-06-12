若林×井ノ原『アップデートストライキ』シークレットゲスト解禁！山里亮太が参戦で「たりない」再集結
オリジナルバラエティー「オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜」の#1、きょう12日からDMM TVにて独占配信を開始。今や地上波バラエティーで見ない日はないオードリー若林正恭と井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組み前代未聞のおじさん番組が始動したが、今までシークレットになっていた“最終話”のゲストとして、若林と「たりないふたり」として活動していた南海キャンディーズ・山里亮太が出演することが決定した。
【独占カット】初回は…松岡昌宏＆春日俊彰が登場
毎回各界のおじさんゲストを呼び、尽きることの無い討論を繰り広げるスタイルの今作では、中丸雄一、狩野英孝、松井大輔、平子祐希（アルコ＆ピース）、清春、風間俊介など、エッジの効いたゲストの豪華さでも話題を呼んでいる。そんな中、最終話のゲストだけはシークレットとされており、期待値も最高潮に上がっていた。これまで唯一「シークレット」とされファンの間でも様々な憶測を呼んでいた最終話のゲストが、ついにベールを脱いだ。
その正体は山里。25年間にわたり自身の恨みつらみを「毒ノート」に書き殴ってきたという、まさに日本代表レベルの強烈な偏屈おじさんであり、狂宴のラストを飾るにふさわしい最凶の刺客となった。若林とは、下積み時代を共に泥臭く生き抜いた旧知の仲であり、かつて伝説のユニット「たりないふたり」としても活動してきた関係である。
人見知りで社会性が決定的に“たりない”2人が久々に同じ画面で相まみえ、肥大化したコンプレックスを容赦なくぶつけ合う姿は、情けなくも笑えて、誰もが不思議と引き込まれてしまうはず。世のアップデートの波に乗り遅れた中年おじさん芸人のツートップから、一体どんな悲壮な本音が飛び出すのか。
毎回各界のおじさんゲストを呼び、尽きることの無い討論を繰り広げるスタイルの今作では、中丸雄一、狩野英孝、松井大輔、平子祐希（アルコ＆ピース）、清春、風間俊介など、エッジの効いたゲストの豪華さでも話題を呼んでいる。そんな中、最終話のゲストだけはシークレットとされており、期待値も最高潮に上がっていた。これまで唯一「シークレット」とされファンの間でも様々な憶測を呼んでいた最終話のゲストが、ついにベールを脱いだ。
その正体は山里。25年間にわたり自身の恨みつらみを「毒ノート」に書き殴ってきたという、まさに日本代表レベルの強烈な偏屈おじさんであり、狂宴のラストを飾るにふさわしい最凶の刺客となった。若林とは、下積み時代を共に泥臭く生き抜いた旧知の仲であり、かつて伝説のユニット「たりないふたり」としても活動してきた関係である。
人見知りで社会性が決定的に“たりない”2人が久々に同じ画面で相まみえ、肥大化したコンプレックスを容赦なくぶつけ合う姿は、情けなくも笑えて、誰もが不思議と引き込まれてしまうはず。世のアップデートの波に乗り遅れた中年おじさん芸人のツートップから、一体どんな悲壮な本音が飛び出すのか。