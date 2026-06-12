【RIZIN】7・18広島大会ABEMA PPV販売開始 ダウトベックvs.萩原京平、サバテロ、篠塚辰樹、ヒロヤも参戦
7月18日開催の『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）を全試合生中継するABEMAのPPV視聴チケットが、きょう12日より発売を開始した。
【動画】ケージからダウトベック戦に向けて覚悟を語る萩原京平
本大会では、フェザー級戦線で活躍するカルシャガ・ダウトベックと萩原京平が対戦。6日に行われた仙台大会の休憩時間にケージに上がった萩原は「自分の中では一番危険な相手やと思っている。ごっつい相手を用意してくれてありがとうございます。覚悟は決まっているので全力でぶっ飛ばしにいきます！」と意気込みを語った。
圧倒的な打撃力と高いフィニッシュ能力を誇るダウトベックに対し、9月の『超RIZIN.5 浪速の大復活祭り』出場に向けて復活を期す萩原が、どのような戦いを見せるのか。
そのほか、元レスリング世界王者・太田忍とイリスベク・ティレノフの一戦や、篠塚辰樹とイ・ジェフンによるストライカー対決、さらにRIZINバンタム級王者ダニー・サバテロやヒロヤの参戦も予定されている。9月の『超RIZIN.5』につながる重要な大会と位置付けられ、RIZIN戦線の行方を占う一戦がそろう。
視聴チケットは、前売りが7月17日午後11時59分まで5500円、当日が7月18日午前0時から午後11時59分まで6000円、アーカイブ視聴は7月19日午前0時から7月23日午後9時まで4400円で販売される。
購入者特典は、大会当日の写真を使用したダウトベックvs.萩原京平の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」。さらに「ABEMAプレミアム」への新規登録で、最大1,100円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施中。
【動画】ケージからダウトベック戦に向けて覚悟を語る萩原京平
本大会では、フェザー級戦線で活躍するカルシャガ・ダウトベックと萩原京平が対戦。6日に行われた仙台大会の休憩時間にケージに上がった萩原は「自分の中では一番危険な相手やと思っている。ごっつい相手を用意してくれてありがとうございます。覚悟は決まっているので全力でぶっ飛ばしにいきます！」と意気込みを語った。
そのほか、元レスリング世界王者・太田忍とイリスベク・ティレノフの一戦や、篠塚辰樹とイ・ジェフンによるストライカー対決、さらにRIZINバンタム級王者ダニー・サバテロやヒロヤの参戦も予定されている。9月の『超RIZIN.5』につながる重要な大会と位置付けられ、RIZIN戦線の行方を占う一戦がそろう。
視聴チケットは、前売りが7月17日午後11時59分まで5500円、当日が7月18日午前0時から午後11時59分まで6000円、アーカイブ視聴は7月19日午前0時から7月23日午後9時まで4400円で販売される。
購入者特典は、大会当日の写真を使用したダウトベックvs.萩原京平の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」。さらに「ABEMAプレミアム」への新規登録で、最大1,100円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施中。