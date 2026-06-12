『怪物』『国宝』で話題の黒川想矢、バラエティ初出演 西野七瀬とともに“食べる美容液”に興味津々 松岡修造も緊急参戦
映画『怪物』や『国宝』での熱演で注目を集める若手実力派俳優・黒川想矢が、きょう12日放送の日本テレビ系バラエティ『沸騰ワード10』(後7：56〜8：54)に出演する。黒川は、今回が待望のバラエティ番組初出演。スタジオには、来週19日公開の映画『免許返納!?』で共演する西野七瀬とともに登場する。
【番組カット】オレンジが似合う！爽やかな装いの西野七瀬
放送では、“美容に取り憑かれた”人気力士・一山本関に密着。一山本関が憧れる“美容親方”こと俳優・矢田亜希子とともに、抜群の美肌効果から“食べる美容液（飲む美容液）”と絶賛される最強食材「キノコ鍋（キノコしゃぶしゃぶ）」を堪能する。
VTRを見た西野は「この後すぐ調べよう！」と興味津々。バラエティ初挑戦の黒川も、自身の出演作にちなみ、「映画『国宝』ではおしろいで肌荒れしてしまって、肌ケアやらないといけない」と共感の様子を見せる。ロケには、同じく美容好きな翔猿関も合流し、海外の王族もやってくるという“奇跡のゴッドハンド”による驚きの施術も体験する。
新企画「芸能人が世界を目指すガチ部活」も始動。プライベートでも大会に出場するほど“ピックルボール”に取り憑かれているという元テニス部の俳優・井桁弘恵が、「日本のピックルボール界を盛り上げたい」と日本代表を目指すことを宣言する。
全米で大人気の一方、日本国内の競技人口も激増中という話題の新スポーツに本気で挑む井桁を前に、特別コーチとして元プロテニスプレイヤーの松岡修造が緊急参戦。「本気で世界を目指すなら」と容赦ない松岡の超熱血指導を受け、井桁の目には思わず涙が浮かぶ場面も。松岡が放つ“言葉の魔法”によって、井桁が急成長を遂げるガチすぎる部活の模様が放送される。
スタジオには、黒川&西野のほか、「ミス日本2026」でグランプリを獲得した環境活動家・野口絵子も登場。命がけで挑戦する井桁らの姿に「命をかけて挑戦している仲間みたい」と深く感動する。
【番組カット】オレンジが似合う！爽やかな装いの西野七瀬
放送では、“美容に取り憑かれた”人気力士・一山本関に密着。一山本関が憧れる“美容親方”こと俳優・矢田亜希子とともに、抜群の美肌効果から“食べる美容液（飲む美容液）”と絶賛される最強食材「キノコ鍋（キノコしゃぶしゃぶ）」を堪能する。
新企画「芸能人が世界を目指すガチ部活」も始動。プライベートでも大会に出場するほど“ピックルボール”に取り憑かれているという元テニス部の俳優・井桁弘恵が、「日本のピックルボール界を盛り上げたい」と日本代表を目指すことを宣言する。
全米で大人気の一方、日本国内の競技人口も激増中という話題の新スポーツに本気で挑む井桁を前に、特別コーチとして元プロテニスプレイヤーの松岡修造が緊急参戦。「本気で世界を目指すなら」と容赦ない松岡の超熱血指導を受け、井桁の目には思わず涙が浮かぶ場面も。松岡が放つ“言葉の魔法”によって、井桁が急成長を遂げるガチすぎる部活の模様が放送される。
スタジオには、黒川&西野のほか、「ミス日本2026」でグランプリを獲得した環境活動家・野口絵子も登場。命がけで挑戦する井桁らの姿に「命をかけて挑戦している仲間みたい」と深く感動する。