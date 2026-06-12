久保史緒里、松村北斗主演『告白』出演決定 ヒロイン・岡崎紗絵が率いる部署で働く「ほっとした時間を」【コメント全文】
俳優の久保史緒里が、6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが12日、発表された。主人公・雪村爽太（松村）が務める「野瀬化粧品」の社員を演じる。
【写真】サスペンスタッチな岡崎紗絵
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブランド事業部部長・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
久保が演じるのは、「野瀬化粧品」ブランド事業部でPRを担当する若手社員・橋本涼子（27）。ヒロイン・麻里子が率いる部署で働く。久保は「緊張感が張り詰めるなかで、ブランド事業部での会話を通し、ほっとした時間をお届けできるよう努められたらと思います」と思いを語っている。
【コメント全文】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
「愛」の捉え方がより広がりを見せているなと感じる現代で、「純愛」と「狂気」が横に並べられたテーマにとても惹かれました。ほんの少しの風でどちらにも傾いてしまう綱渡りのような危ういバランスに、自分自身も考えさせられながら読み進めています。
――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
好きなことを仕事にしている涼子は、上司である麻里子さんのことを心から尊敬しています。緊張感が張り詰めるなかで、ブランド事業部での会話を通し、ほっとした時間をお届けできるよう努められたらと思います。
【写真】サスペンスタッチな岡崎紗絵
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブランド事業部部長・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
【コメント全文】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
「愛」の捉え方がより広がりを見せているなと感じる現代で、「純愛」と「狂気」が横に並べられたテーマにとても惹かれました。ほんの少しの風でどちらにも傾いてしまう綱渡りのような危ういバランスに、自分自身も考えさせられながら読み進めています。
――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
好きなことを仕事にしている涼子は、上司である麻里子さんのことを心から尊敬しています。緊張感が張り詰めるなかで、ブランド事業部での会話を通し、ほっとした時間をお届けできるよう努められたらと思います。