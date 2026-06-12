丘みつ子、ヒロイン・岡崎紗絵の祖母役「ラブストーリーかと思いきや…」【コメント全文】
俳優の丘みつ子が、6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが12日、発表された。ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）の祖母を演じる。
【写真】サスペンスタッチな岡崎紗絵
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブランド事業部部長・麻里子に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
丘は、麻里子の祖母であり「野瀬化粧品」の創業者・野瀬昭子（83）を演じる。野瀬家の歴史を知る重要人物となる。「ラブストーリーかと思いきや、ドロドロした欲望、サスペンス、会社乗っ取り」と台本を読んだ感想を語り、「さてこの先どう展開してゆくか？」とコメントを寄せている。
【コメント全文】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
ラブストーリーかと思いきや、ドロドロした欲望、サスペンス、会社乗っ取り。
――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
私の役は、化粧品会社の創業者で今はその会社を、孫の麻里子が継いでくれ、さてこの先どう展開してゆくか？
【写真】サスペンスタッチな岡崎紗絵
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブランド事業部部長・麻里子に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
【コメント全文】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
ラブストーリーかと思いきや、ドロドロした欲望、サスペンス、会社乗っ取り。
――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
私の役は、化粧品会社の創業者で今はその会社を、孫の麻里子が継いでくれ、さてこの先どう展開してゆくか？