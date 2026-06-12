田中要次、松村北斗主演ドラマで“連続誘拐事件の犯人役”「ながらスマホとかの脇見視聴は厳禁です」【コメント全文】
俳優の田中要次が、6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが12日、発表された。連続誘拐事件の犯人を演じる。
【写真】サスペンスタッチな岡崎紗絵
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブランド事業部部長・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
田中は、物語の鍵を握る25年前に起きた連続誘拐事件の犯人・畑野悟（60）を演じる。田中は「畑野の秘密、過去は簡単には明かされないと思われますので、ながらスマホとかの脇見視聴は厳禁です！特に25年前の畑野は必見ですよっ！」と役への思いを語っている。
【コメント全文】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
7歳から25年間も抱き続けた恋心は果たして何処に向かうのか、異形な設定に興味深く読ませて頂いております。そして罪深き過去を持つ私の役がこの物語の中でどのように関わっていくのか、とても非常に楽しみです。
――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
畑野の秘密、過去は簡単には明かされないと思われますので、ながらスマホとかの脇見視聴は厳禁です！特に25年前の畑野は必見ですよっ！
【写真】サスペンスタッチな岡崎紗絵
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブランド事業部部長・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
【コメント全文】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
7歳から25年間も抱き続けた恋心は果たして何処に向かうのか、異形な設定に興味深く読ませて頂いております。そして罪深き過去を持つ私の役がこの物語の中でどのように関わっていくのか、とても非常に楽しみです。
――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
畑野の秘密、過去は簡単には明かされないと思われますので、ながらスマホとかの脇見視聴は厳禁です！特に25年前の畑野は必見ですよっ！