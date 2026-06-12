イモトアヤコ、“持病”に現状明かす「調子良い時は調子良いんですけど…」
タレントのイモトアヤコ（40）が、10日放送のTBSラジオ『イモトアヤコのすっぴんしゃん』（毎週水曜 後11：00）で持病について語った。
【写真】さすが珍獣ハンター！筋トレに励むイモトアヤコ
リスナーから“痔”について話題を振られたイモトは「やだな、”エン痔ェル“の具合言うの笑」としつつ「でも、やっぱりまだ私も痔持ちですね。”痔主“ではあります。調子良い時は調子良いんですけど、お腹をこわしている期間が続いたりすると、私の”エン痔ェル“は活発になって、結構手で触っても分かるぐらいのボコっとするぐらいの感じにはなってます」と現況を説明。
さらに「その時用にお薬ももらってるので、今のところ、塗り薬でなんとか治る。塗り薬を塗ると1日で治るような感じにはなってますけど、ちょっと油断するとっていうか、免疫が下がったりとか、結構、出やすいかもしれないですね」と語った。
そして「定期的に自分の痔の話をするのはね、なんか申し訳ないですけど、共感してくださる方はいらっしゃるかと思うのでね」と話していた。
【写真】さすが珍獣ハンター！筋トレに励むイモトアヤコ
リスナーから“痔”について話題を振られたイモトは「やだな、”エン痔ェル“の具合言うの笑」としつつ「でも、やっぱりまだ私も痔持ちですね。”痔主“ではあります。調子良い時は調子良いんですけど、お腹をこわしている期間が続いたりすると、私の”エン痔ェル“は活発になって、結構手で触っても分かるぐらいのボコっとするぐらいの感じにはなってます」と現況を説明。
さらに「その時用にお薬ももらってるので、今のところ、塗り薬でなんとか治る。塗り薬を塗ると1日で治るような感じにはなってますけど、ちょっと油断するとっていうか、免疫が下がったりとか、結構、出やすいかもしれないですね」と語った。
そして「定期的に自分の痔の話をするのはね、なんか申し訳ないですけど、共感してくださる方はいらっしゃるかと思うのでね」と話していた。