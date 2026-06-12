SixTONESの松村北斗が主演する7月期の日本テレビドラマ「告白―25年目の秘密―」（土曜後9・00）に、久保史緒里、山下幸輝、夙川アトム、丘みつ子、田中要次が出演する。

今作は純愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。主人公は幼い頃に出会ったヒロイン（岡崎紗絵）に25年間、片思いを続けてきた。その裏には、25年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

久保が演じるのは、大手化粧品会社で役員兼部長を務めるヒロインが率いるブランド事業部で働く若手社員。「緊張感が張り詰めるなかで、ブランド事業部での会話を通し、ほっとした時間をお届けできるよう努められたらと思います」と気合十分。山下は、同じくブランド事業部の営業担当の若手社員。山下は作品の印象を「どこか危うさも感じられる繊細な境界線に魅力を感じた」と伝えた。

夙川アトムは、ヒロインの父であり会社の現社長（石黒賢）の秘書役。夙川は役どころについて「会社の番犬、いわゆるセンサーのような役割」と表現し、「物語にどのように関わっていくのか見届けてください」と呼びかけた。丘が演じるのは、会社の創業者でもあるヒロインの祖母。「ラブストーリーかと思いきや、ドロドロした欲望、サスペンス、会社乗っ取り」と世界観を表した。

田中が演じるのは、物語の鍵を握る、25年前に起きた連続誘拐事件の犯人役。「（演じる）畑野の秘密、過去は簡単には明かされないと思われますので、ながらスマホとかの脇見視聴は厳禁です！特に25年前の畑野は必見ですよっ！」と力強くアピールした。