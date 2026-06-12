『新婚さん』中村橋之助、プロポーズ直前の母・三田寛子からの言葉にスタジオ大混乱へ「私たちがいるから」
歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が14日放送の、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に出演する。
【写真】「これで合ってるのかな？と終始ソワソワ。笑」中村橋之助＆能條愛未の神前式でのレア2ショット ※2枚目
番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで赤裸々に語る。
2人の出会いは2021年のミュージカル『ポーの一族』。初のミュージカル出演で必死だった橋之助と能條は、当初2ヶ月間ほとんど会話がなかったと言う。しかし、共演者の誘いをきっかけに急接近。交際スタート後、多忙な橋之助を心配した能條が作った「手紙付きの可愛すぎる手作りキャラ弁」が、橋之助に結婚を決意させる大きなキッカケとなった。
かつて自身もアイドルから梨園の妻となった母・三田寛子。橋之助がハワイでのプロポーズ前々日に両親へ事前報告をした際、父・芝翫は大喜びしてくれたものの、母・三田から返ってきたのはまさかの「断られても大丈夫。私たちがいるから」という衝撃の第一声。スタジオの司会陣も大混乱に陥った、その真意が明かされる。
番組では、歌舞伎界の先輩である中村米吉と尾上右近からのメッセージVTRも到着。米吉からは、橋之助が楽屋に能條さんのカレンダーを飾っていたという“隠れオタク”な過去や、妻へのデレデレが弟・福之助によって楽屋中にふれ回られた珍事件が明かされる。また、幼い頃から橋之助を知る右近からは、貫禄たっぷりだったという爆笑の幼少期エピソードが飛び出す。
【写真】「これで合ってるのかな？と終始ソワソワ。笑」中村橋之助＆能條愛未の神前式でのレア2ショット ※2枚目
番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで赤裸々に語る。
かつて自身もアイドルから梨園の妻となった母・三田寛子。橋之助がハワイでのプロポーズ前々日に両親へ事前報告をした際、父・芝翫は大喜びしてくれたものの、母・三田から返ってきたのはまさかの「断られても大丈夫。私たちがいるから」という衝撃の第一声。スタジオの司会陣も大混乱に陥った、その真意が明かされる。
番組では、歌舞伎界の先輩である中村米吉と尾上右近からのメッセージVTRも到着。米吉からは、橋之助が楽屋に能條さんのカレンダーを飾っていたという“隠れオタク”な過去や、妻へのデレデレが弟・福之助によって楽屋中にふれ回られた珍事件が明かされる。また、幼い頃から橋之助を知る右近からは、貫禄たっぷりだったという爆笑の幼少期エピソードが飛び出す。