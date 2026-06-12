サッカー日本代表のキャプテン・遠藤航選手が現地11日（日本時間12日）に、けがにより離脱したことを受け、新しくキャプテンに就任した板倉滉選手が、決意を述べました。

板倉選手が遠藤選手の離脱を知らされたのは「今日の練習行く前の朝ご飯の後でした。出発まで時間はなかったんですけど」と森保一監督から直接告げられたと言います。その後、板倉選手自ら、遠藤選手の部屋に行き、「本人が一番悔しいと思うし、難しいメンタルの状況だったと思うんですけど、そういうのを見せずに会話してくれました」。そして「そこまで重い会話はしていないですけど、『頼むぞ！』と言われました。みんなの前で話す状況は難しかったと思うので、自分がそこは代弁しないとなと。少し短い会話でしたけど話しました」と遠藤選手から思いを託されたことを打ち明けました。

板倉選手は新キャプテンに就任したことについて、「きょうの朝の出来事だったけど、責任と覚悟を持って引き受けました。監督からも信頼してもらって、こういう立ち位置に置いてもらっていると思うので、とにかくチームの先頭に立って、良い時悪い時あると思いますけど、責任を持ってやりたい」とコメントしています。