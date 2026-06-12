サッカー日本代表の主将として長年戦ってきた、遠藤航（リバプール）（３３）は１１日、代表からの引退を表明した。

若い頃から世代別代表に選ばれるなど輝きを放った彼のキャリアで、「高校生活」はあまり語られていない。これは、何者でもなかった時代の遠藤の物語。（デジタル編集部 古和康行、敬称略）

遠藤が日本代表として最後に報道陣に公の場で放った言葉は「あっ、そうすか」だ。

その言葉は私に向けられていた。遠藤はやっぱり、私のことなど覚えていない。

１６年前の夏、高３の遠藤が語ったこと

「ちょっと中途半端かなと思いますよ」

今から１６年前の夏休み。遠藤のクラス担任だった會田勉は一緒に神奈川大学へ向かう道すがら、どうしても聞きたかった質問を遠藤にぶつけてみた。他の生徒のことをどう思っているのか――。すると、返ってきたのがこの答えだった。

「遠藤はね、絶対に人の悪口は言わないんです」。會田は述懐する。「今思えば、彼はサッカーで身を立てようとあのときから考えていたんでしょう。でも、クラスメイトをみるとじれったい部分があったんですかね」

そう振り返る會田に、記者が尋ねた。「會田先生にとっては、遠藤も自分の生徒だけれど、中途半端といわれた生徒もまた自分の生徒。腹は立たなかったですか？」。會田は少し考え込んで言った。「多分、あの言葉は僕にも言われていたのかもしれないですね。あそこから僕は変われたと思います」。神奈川県立金井高校の３年生だった遠藤航との記憶を、會田はたぐり寄せた。

遠藤の記憶

記者にとって、遠藤は一つの思い出の存在だ。

金井高校３年生だった２００８年、遠藤が入学してきた。高校進学とほぼ同時に湘南ベルマーレのユースに入ったという話を聞いて、同級生のサッカー部員に「部活に誘えばいいじゃん」というと、「そんなレベルじゃないんだよ」と笑われた。

３年生の球技大会。数合わせでサッカーに出場した私は、当時１年生の遠藤にタックルされて、軽々とすっころんだ。「なんだあいつ…」と友人に強がると、「遠藤だよ」と言われた。２学年下の後輩に為す術も無くやられる姿は恥ずかしく、そして腹が立った。

會田も入学の時の遠藤のことはほとんど覚えていない。「全く目立つ存在じゃなかった。同じ学年で担任をしていたけれど彼のことは知りませんでした。２年生で授業を受け持つようになって、『これが遠藤君なんだな』と思ったくらいで」

遠藤より２学年上の私は、「目立たないころ」の遠藤しか知らない。直接話したこともない。今考えれば、球技大会で吹っ飛ばされたのは私の記憶でしかなくて、本当に遠藤だったという確証もない。でも、たしかに「金井高校の２学年下にサッカーの上手い遠藤という後輩がいる」という記憶は刻まれていた。

サッカー以外の姿

遠藤はその後、高校２年だった２００９年の新潟国体で神奈川県チームを主将として優勝に導く。サッカーキャリアを順調に歩む一方、高校３年では、會田が受け持つ理系のクラスに入った。

この頃、遠藤は湘南ベルマーレのトップチームの練習に呼ばれるようになり、世代別の代表にも招集されていた。それでも学校ではきちんと授業を受けるというスタンスを崩さず、授業中の居眠りも一切しなかったという。「自分の意思を貫いているようだった」と当時を振り返る會田。「僕が受け持っていた３年生のクラスは理系で、勉強の負担が大きいんです。本音では、サッカーを頑張ればよい、勉強しなくてもいいのに、と思っていたが、遠藤は『数学や物理が好きだからやりたい』と言っていた」という。

さらに「高校３年生に飛び級でＵ１９の世代別代表に選ばれて、世界各地で試合をしていたんです。でも、そのたびに『課題がほしい』と言われて、渡していました。どんなに忙しくても、遠藤は全部やってくるんです。『君は日本を代表してサッカーをするんだから課題なんてやらなくていい』と言っても」

今は、神奈川県屈指の進学校である県立柏陽高校の校長を務める會田は、今でも自分の学校の生徒に聞かせる話がある。「高校３年の文化祭でうちのクラスは焼きそばを作ったんです。でも、遠藤は準備までしていたのに、文化祭当日は試合に招集されて、来られなかった。ところが、文化祭翌日の片付けは誰よりも早く来て、一人で黙々と作業をしていたんです。『片付けだけでもさせてください』と言っていたのを聞いて、すごいなと感服しました」

「きっと、遠藤の高校生活の足場はサッカーだったと思うんです。金井高校にすごく愛着があるというわけでは決してないと思う。でも、友人関係も勉強も学校行事も、本当に全く手を抜きませんでした。『ここを選んだ』という自負がそうさせたんだと思います」

５０周年記念事業で

２０２５年１０月に５０周年を迎えた金井高校。記念の事業として、学校の中庭を整備するプロジェクトが立ち上がった。遠藤もこの企画に参加し、自身のスパイクにサインをして寄贈した。５０周年の記念式典ではこのようなビデオメッセージを送っている。

「高校時代はサッカー中心の生活を送っていたんですけども、担任の先生だったりとか、色んな方たちに支えてもらいながら、すごく楽しい高校生活を送ってきた」

ただ、この５０周年記念事業のわずか１か月前、神奈川県教委は２０３１年に県立金井高校が県立舞岡高校と統合する方針を明らかにしていた。統合したあとの学校は、舞岡高校の敷地と施設を活用することになり、金井高校はその歴史に幕を閉じることが決まった。

校長の笠原昭彦は「発表当時は非常に狼狽した」と振り返りつつ、「伝統ある金井高校の学びを止めてはいけない。これは『終わり』ではなく、新しい未来をつくる覚悟の瞬間だと位置づけた」という。

笠原は高校の５０周年記念で寄せられた遠藤からのビデオレターを学校説明会などで流している。「統合される側の学校なのに、募集倍率では舞岡より上だったんです。こんなことがあるんだって思いました。最後まで『金井の学びを止めない』という気持ちを強く持たせてくれました」と語る。

引退の前日の遠藤は

遠藤に球技大会でやっつけられたという記憶は、若い頃は苦い思い出だった。でも、遠藤が世に出るにつれて、記者にとっては自慢のようになっていった。後輩にタックルされて負かされたという記憶は、日本代表と同じグラウンドに立ったという思い出に書き換わった。

２０２１年に私は精神を崩して休職した。遠藤はドイツ・ブンデスリーガでデュエル王に輝き、２０２２年のカタールＷ杯では日本代表として出場している。このときも私は、塗り替えられた記憶とともに遠藤の姿を見つめていた。

でも、と思う。内心は悔しかったのだ。かつては怒れたのに、あまりに距離が離れすぎて自慢するしかない自分が情けなかったのだ。同じグラウンドにいた遠藤と、精神的に病んでしまった自分。どうにも埋まりそうにない距離だけど、自分にだってできることがあるはずだと仕事に向き合ってきた。

２０２６年３月、北中米３か国大会の取材班に入るように打診された。全く予想していなかったが、これまでやってきた自分の仕事の一つの集大成になるような気がしていた。サッカーの専門知識も、海外に行った経験もない。それでも、遠藤に会わなければ自分の人生に決着がつかないような気がしていた。

けがの影響で代表選出が危ぶまれていた遠藤だったが、無事に選ばれた。ナッシュビルでは１１日まで大会に向けた調整を続けていた。

日本代表として最後の練習参加となった１１日、遠藤は報道陣の前を通ったが、取材には応じていない。この日、私はミックスゾーンで集まっていた報道陣とは少し離れたところで待ち、目の前で通り過ぎる遠藤に「遠藤選手、會田先生から伝言があります」と伝えた。遠藤はこちらをちらりと見て「なんですか？」と足を止めた。私が言葉を伝えると「よろしくお伝えください」と言い残して、先に進んでいった。

思わずその背中に声をかける。「僕、遠藤選手と同じ高校出身で……」。遠藤はこちらを振り向き、「あっ、そうすか」と一言だけ残して行ってしまった。そこから約２４時間後、遠藤はサッカー日本代表を引退した。

輝けなかった人たちでも

サッカー日本代表は、日本で最もサッカーがうまい人たちだ。

でも彼らの周りには、彼らとは同じように輝けなかった人たちがいる。そういう人たちの足下を、輝く人たちは照らしている。それぞれが歩む一歩の大きさは同じだし、どちらの生活も続いていく。

球技大会で吹き飛ばされたあの日から１８年。アメリカで会った遠藤はやっぱり私のことなど覚えていない。でも、彼が輝き続けてくれたからこそ、僕は自分の人生と向き合うことができた気もする。少なくとも、「俺だって…」と思うことはできた。

會田は取材の最後、こんなことを言った。「多分、僕も『若いときに頑張りきれたか』と問われると首を縦には振れない。『遠藤になれなかった』一人です。でも、遠藤が『中途半端だと思う』と言ったあの日から、僕も人生へきちんと向き合うようになった。彼が輝いていく人生を見ることができて幸せだと思います」。

遠藤は僕のことを覚えていない。それでいい。きっと、これからも、もう言葉を交わすことはないのだろうけど、これだけは伝えたい。

ありがとうございました。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。県立金井高校３２期生。