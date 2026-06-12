フリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日、自身のインスタグラムを更新。“サッカーW杯仕様”のライトグリーンのブラトップやユニホーム姿でのトレーニング姿を公開した。

インスタグラムで「Ready for FIFA World Cup 2026！！！サッカーW杯開幕に向けて気持ちも身体も高まってます 楽しみだーーーっ」と意気込んだ。

サッカーW杯北中米大会の期間中は、DAZNのサッカー配信でキャスターを務めるほか、プライベートで現地観戦することを明かしている。

また、インスタのストーリーズでは「TERAINING」と記し、ライトグリーンのブラトップやサッカー日本代表ユニホームにショートスパッツ姿でトレーニングしているショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「良いスタイル ワールドカップ楽しみですね」「ステキです！」「美尻目指して頑張って下さい」「やっぱスタイルキープの努力してますね！さすがです」「日本のアウェイユニカッコいいですね」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。