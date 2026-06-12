インスタグラム更新

バドミントン女子ダブルスで2024年パリ五輪銅メダルの志田千陽が12日、自身のインスタグラムを更新。契約する中国のスポーツ用品メーカーの“広告塔”となった笑顔の動画に、ファンの視線が集中した。

天真爛漫な笑みを浮かべた志田がシューズやウェア、バッグなどを次々にアピールしていく。契約している中国のスポーツ用品メーカー「リーニン」のものだ。

自身のインスタグラムに「皆様の温かい応援とサポートを胸に、この一瞬一瞬を心から楽しみたいと思います。 いつもありがとうございます」とつづって動画を公開。ファンの間に反響が広がり、様々なコメントが寄せられた。

「志田ちゃんの笑顔は世界で一番最高です」

「これからも応援します！とても甘い笑い声ですね！」

「可愛い過ぎます」

「バトミントン界の乃木坂や〜」

「素敵です」

29歳の志田は、昨年8月の世界選手権で松山奈未とのペアを解散。同9月から五十嵐（旧姓・東野）有紗と新たなペアを結成した。今年3月末に再春館製薬所を退社し、4月から新たなスタートを切っている。



（THE ANSWER編集部）