ネコが『あくび』をしようとしたら、目の前から…『まさかの瞬間』に29万いいね「ミラクルすぎるｗｗ」「撮影できたのすごいｗ」と大反響
あくびするために口を開けようとした猫さん。すると、その瞬間、狙ったようなまさかのタイミングで驚きの展開に！？その瞬間を収めた光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で750万回も再生され、「狙ったとしか思えない」「的確すぎて草生えますｗｗ」などの声が寄せられました！
【動画：ネコが『あくび』をしようとしたら、目の前から…『まさかの瞬間』】
あくびしようと口を開けたら…
Xアカウント「ちぼ (@KomoChibo) 」さまは、2匹の猫さんの暮らしの様子を紹介しているアカウントです。
この日、2匹が並んで、のんびり時間を過ごしていた様子を目撃したという飼い主さん。微笑ましい光景に思わずカメラを向けていると、白黒の猫・こもちゃんがあくびをしようと口を開けたのだそう。
あくびする様子も可愛いんだよなぁ～と、そのまま見守っていると……
まさかのクリーンヒットに爆笑！
隣で休憩していた猫さんのゆらりゆらりと揺れているしっぽが、こもちゃんが口を開けたタイミングで、お口へまさかのクリーンヒット！ドンピシャなタイミングでしっぽがお口に入っていく展開に、見ている側が思わず「あぁ！」と声が出てしまいます（笑）
こもちゃんはというと……
もう一度、あくびし直した後、「なんか口に入ったな」と言いたげな表情で、口をくちゃくちゃ。なんだかこちらが拍子抜けしてしまう、可愛らしい反応を見せてくれたこもちゃんなのでした！
あまりに絶妙すぎる"しっぽ攻撃"は、X上でも大反響！リプライ欄や引用リプライには、「んがっの瞬間の顔が天才的すぎる…」「ちゃんとあくびし直してるの可愛い♡」「猫さんは尻尾を口の中にぶち込まれてもカワイイ」などの声が殺到！
そんなのんびり微笑ましい日常を送る2匹の猫さんの様子は、Xアカウント「ちぼ (@KomoChibo) 」さまで紹介されています。
こもちゃん、ちゃーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：Xアカウント「ちぼ (@KomoChibo) 」さま
執筆：しおり
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。