あくびするために口を開けようとした猫さん。すると、その瞬間、狙ったようなまさかのタイミングで驚きの展開に！？その瞬間を収めた光景がSNSに投稿されると、記事執筆時点で750万回も再生され、「狙ったとしか思えない」「的確すぎて草生えますｗｗ」などの声が寄せられました！

【動画：ネコが『あくび』をしようとしたら、目の前から…『まさかの瞬間』】

あくびしようと口を開けたら…

Xアカウント「ちぼ (@KomoChibo) 」さまは、2匹の猫さんの暮らしの様子を紹介しているアカウントです。

この日、2匹が並んで、のんびり時間を過ごしていた様子を目撃したという飼い主さん。微笑ましい光景に思わずカメラを向けていると、白黒の猫・こもちゃんがあくびをしようと口を開けたのだそう。

あくびする様子も可愛いんだよなぁ～と、そのまま見守っていると……

まさかのクリーンヒットに爆笑！

隣で休憩していた猫さんのゆらりゆらりと揺れているしっぽが、こもちゃんが口を開けたタイミングで、お口へまさかのクリーンヒット！ドンピシャなタイミングでしっぽがお口に入っていく展開に、見ている側が思わず「あぁ！」と声が出てしまいます（笑）

こもちゃんはというと……

もう一度、あくびし直した後、「なんか口に入ったな」と言いたげな表情で、口をくちゃくちゃ。なんだかこちらが拍子抜けしてしまう、可愛らしい反応を見せてくれたこもちゃんなのでした！

あまりに絶妙すぎる"しっぽ攻撃"は、X上でも大反響！リプライ欄や引用リプライには、「んがっの瞬間の顔が天才的すぎる…」「ちゃんとあくびし直してるの可愛い♡」「猫さんは尻尾を口の中にぶち込まれてもカワイイ」などの声が殺到！

そんなのんびり微笑ましい日常を送る2匹の猫さんの様子は、Xアカウント「ちぼ (@KomoChibo) 」さまで紹介されています。

こもちゃん、ちゃーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ちぼ (@KomoChibo) 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。