【3COINS】が大優勝ーーッ！ パケ買いしたくなる可愛さ♡「新作コスメ」

夏に向けて、服装だけでなくメイクもアップデートしたいところ。そんな気分に応えてくれそうなアイテムを【3COINS】（スリーコインズ）で発見！ 今回注目した「新作コスメ」は、ひと目でときめくパッケージが魅力。涼しげなクリアカラーの容器は水や氷のようで、手に取るたびに気分があがりそう。もちろん、ヘルシーな夏メイクに向く発色やカラー展開も充実しています。500～700円台なので、気に入ったアイテムは複数買いもありかも！

3役そろったマルチパレット

【3COINS】「ニュアンスフェイスパレット／and us」\770（税込）

揺らめく波のようなクリアケースに並ぶ6色は、それぞれ質感の異なるアイシャドウ・チーク・ハイライト。ひとつのパレットに収まっているので、これだけで統一感のあるメイクを楽しめます。ベージュ系とピンク系の2種類があり、いずれも黄みや青みに偏りすぎていないので使いやすい印象。肌に合う色味を選んで、トレンドのナチュラルな血色感メイクに挑戦してみて。

粘膜カラーのうるツヤリップ

【3COINS】「アクアシマーリップグロス／and us」\660（税込）

リップグロスは、先に紹介したパレットと同様のケースに氷のような持ち手がついた遊び心のあるデザイン。中身もみずみずしい質感にこだわったつくりで、ミネラルオイルをはじめとするツヤを演出する成分が含まれています。シマータイプなので、手持ちのリップに重ねて繊細な輝きをプラスしても良さそう。

持ち運びやすいチーク & リップ

【3COINS】「ダブルリップ & チークキューブ／and us」\550（税込）

手のひらサイズのクリアなキューブを開くと、2色の鮮やかな血色カラーが登場。濃淡の違いを活かして、頬や口元にじゅわっと滲むようなグラデーションをつけられます。メイク直し用としても持ち運びやすいサイズ感なので、荷物の多い夏に重宝しそう。

使い分けられる2色入りハイライト

【3COINS】「ダブルハイライトキューブ／and us」\550（税込）

同じ形状のハイライトバージョンも、あわせてゲットしたい一品。こちらは1色展開で、コンパクトながらも2色収まっているので、部位によって細かく使い分けられるのが便利です。特に立体的に見せたい顔の中心部分などに、ホワイトを使ってみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。