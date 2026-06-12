「女のくせに！」時代錯誤も甚だしい言い訳を行う部下 → 退職後に判明したゾッとする正体とは──？

筆者の友人・Y代は運送会社で運行管理責任者（運行管理全般について最終的な責任を負う立場の管理者）を務めています。Y代は採用も担当していたのですが、ある部下に関してゾッとするような話を聞いたそうです。

中途採用

私は運送会社の管理職として、ドライバーの採用も担当しています。

1年ほど前、中途採用に応募してきたSさんという人がいました。

Sさんは40代半ばの男性。

ドライバーとしての経験もあり、不足していた長距離を希望ということで、採用が決定しました。

Sさんの採用には私も関わっていたのですが、実はこのSさんがとんでもない人だったのです。

勤務態度

最初の頃は大人しく、社内のルールもきちんと守っていたのですが、そのうち運行時間を守らなかったり納品の延着が目立ったりするようになりました。

私が見かねて声をかけたところ、Sさんはいきなり激高し「女のくせにうるせぇな！」と怒鳴ってきたのです。

しかし、私も管理職としてSさんの勤務態度を是正する役目があります。

「女とか男とかは関係ありません。法律で定められていることを守らなければ、会社に迷惑がかかるんです」と少し強めに言いました。

するとSさんは「そんなこと知るか！ 女は家で飯でも作ってろ！」とまた怒鳴って、その日を最後に会社に来なくなってしまったのです。