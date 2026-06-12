「夫婦愛がすごい」「愛すべきどん臭さ」今“タヌキスト”が激増中!?　飼育員が語るタヌキの“魅力”

空前のタヌキブーム到来!?

『ぶんぶく茶釜』に『平成狸合戦ぽんぽこ』、証城寺の狸囃子……。

昔から物語や童謡でなじみ深かったタヌキが、今、リアルで人気になっていることをご存じだろうか。

ネットで「タヌキ」を検索すれば、無数の可愛らしい写真やおトボケ動画が出現。さらに、〈大型動物用の罠にかかったタヌキが、逃げられる隙間があるのに『もうおしまいです……』という顔でずっと檻にいた。最後は抱っこされて外に出た〉というVTuber・樫尾キネさんのX投稿は、そのオモシロ可愛さに27万もの“いいね”がついている。

ブーム到来を予感させる中、辰巳出版の「まるごとBOOK」シリーズにタヌキ版が登場した。『タヌキまるごとBOOK』は予約段階からAmazon12部門のベストセラー１位を獲得。楽天ブックスでは日別ランキングで書籍総合１位を獲得しており、まさに空前のタヌキブームといえる状態だ。

しかしタヌキといえば、私たちにとって決して目新しい存在ではない。なぜ今、タヌキなのか。『タヌキまるごとBOOK』の表紙となったエゾタヌキがいる、おびひろ動物園のエゾタヌキ担当飼育員・中山大志さんに聞いた。

「突然ブームになったわけではなく、SNSの普及もあって平成の終わりから令和にかけて少しずつその魅力が知られるようになってきていると個人的に感じていました。そんななか、私がエゾタヌキ担当に着任して園のタヌキ情報をSNSで発信したところ、いきなりバズりました。タヌキの魅力を広く伝えなければ、と思いましたね。

インターネットを通じて情報がどんどん広がっていき、タヌキが人目に触れる機会が増えました。タヌキは派手な動物ではありませんが、昔話でも描かれているように、人間の心にそっと足跡を残すような魅力がある。その積み重ねがこのタヌキブームにつながったのかもしれません」（中山さん、以下同）

魅力は“身近さ”と“よく分からなさ”

「完全に主観ですが、人気の理由は“身近さ”と“よく分からなさ”の絶妙なバランスにあると思っています。

タヌキって昔話や童謡、あと置物などでその存在はよく知られています。でも、実際にどんな姿をしていて、何を食べて、どんなふうに暮らしているのか？ これが意外と知られていないのです。それがSNSで垣間見られるようになり、『へえ〜！』と世間の興味を惹きつけているのではないでしょうか。

SNSとの相性もいいと思います。エゾタヌキは冬になると太って毛が増えますが、冬毛で丸くなった姿や、ポテポテと歩いたり鼻をスンスンさせたり、どこかトボけた仕草や表情も多い。見る人の気持ちを少しやわらかくしてくれるような魅力があります。

その“親しみ”と“野生”の間にいる感じが、て今の時代に響いているのではないでしょうか。ちなみに“タヌキスト”いわく、タヌキは『愛すべき隣人』だそう。私自身も同じ気持ちです」

ということで、知っているようで知らないタヌキの魅力。あらためて、分かりやすく教えてもらった。

「日本には２種類のタヌキが生息していることをご存じでしょうか？ 北海道にいるエゾタヌキと、本州にいるホンドタヌキです。

ビジュアルでいうと、エゾタヌキは冬毛の“もこもこ感”が圧倒的な魅力。夏は体重も毛も減って冬の８割ぐらいのサイズになるなど、ボリュームの違いも見て楽しめます。一方、ホンドタヌキは夏毛の濃くて艶やかな毛並みが美しい」

生態面ではさまざまな環境に適応して暮らす柔軟さがすごいという。

「タヌキは雑食性で食にこだわりがなく、木の実から虫、ネズミ、畑の残り物まで何でも食べます。“ため糞”（決まった場所に複数のタヌキが排泄をする習慣）はするものの、基本的にはポテポテ歩いていて遭遇したご飯を食べる暮らしなので、縄張り意識もそんなに強くありません。全体に『ま、いっか』という感じで暮らしているところに、何とも言えない魅力があります。

一方で人里近くに住んで、ため池や水田にいるカエルやカニをとったり、畑に残された農作物を少しばかり失敬したり。人里環境をうまく利用するしたたかさと賢さもある。柔軟で我は強くない、だけどしたたかでしぶとい。これってどこか、日本人っぽくないですか？ 個人的にはタヌキのそういう奥行きの深さにも、大きな魅力を感じています」

一夫一妻で、イクメンが多い

キャラクターとしても、人間味（？）あふれる魅力を持っているようだ。

「タヌキは動物の中では珍しい一夫一妻制です。絆も強い。おびひろ動物園ではこれまで多くのエゾタヌキを飼育してきましたが、その中に『シロ』（オス）と『あん』（メス）というペアがいました。とても仲睦まじくて、シロが亡くなるときは、あんがずっとそばについて、息を引き取るまで毛づくろいしてあげていたんです。タヌキは滅多に鳴かない動物なのですが、シロが亡くなった後、あんがずっと鳴いていたのも印象的でした。

タヌキはオスが子育てに熱心、という特徴もあります。旭山動物園で子ダヌキが８頭生まれたのですが、お父さんのほうがかいがいしくて。巣で子育てをしている間、親は交代でエサを食べに行くのですが、母ダヌキのほうがエサを食べに長時間外出することが多く、お父さんが子どもの面倒を見ている時間が多かったですね。

野生動物は“強いオスがたくさんのメスとの間にたくさんの子をもうける”ことが多いのですが、タヌキは違う。一夫一妻で家族で暮らすところも、私たちと似ているかもしれません」

とてもおっちょこちょいでもあるようだ。

「SNS上にあがっている動画を見ていると、タヌキのおっちょこちょい行動がたくさん出てきてクスッとしますが、うちの動物園でもエピソードはいっぱいあります。たとえば、切り株の穴に頭を突っ込んで抜けなくなって、パタパタしていたり……。自分で踏ん張って抜け出していましたけどね。おっちょこちょいだけど自分で何とかする力も持っているんです。

箱の上に登るときも、しょっちゅう足を踏み外している。これでどうやって生き残ってきたんだろう……と思ってしまいますが、どん臭さもタヌキの飽きない魅力です」

一度関係が壊れると二度と修復できない……

可愛いことだらけのように思えるタヌキだが、そこはあくまで“獣”。警戒心の強い動物で、人間になつくことはほとんどないのだそう。

「赤ちゃんタヌキを人工哺育しても、子どものうちはなつくのですが、大人になると警戒し始める。。一度警戒されたらもう終わりです。治療のためタヌキにとっては怖いことをしたりすると、二度と心を開いてくれなくなります。だからこそ、人間と程よい距離感を保ち続けているのかもしれませんね」

話を聞いているうちに本物のタヌキに会いたくなってきた、という人もいることだろう。しかし、「野生のタヌキを探しに行くことは避けてほしい」と中山さんは言う。

「タヌキを好きになってくれるのは嬉しいのですが、適度な距離を保ってほしいと思います。タヌキが人間の生活圏に入って来ることもありますが、人間に遭遇すると驚いてしまいます。近づいたり、追いかけたりはしないでください。

絶対にエサはあげないでください。野生動物に餌付けすると、人との関係性や距離感が近くなり、互いに感染症（疥癬と呼ばれる皮膚病など）の被害に遭うきっかけになってしまいます。

タヌキは、あくまで動物園や写真集で楽しんでほしい。ちなみに、おびひろ動物園では、今、タヌキたちの新しい展示施設を準備中です。以前はゾウがいたエリアなのですが、そこにタヌキたちを移して広々のんびり暮らしてもらう予定です。こちらは間もなくオープンできると思いますので楽しみにしていてください」

タヌキについてさまざまなことを教えてくれた中山さん。最後に、タヌキファンとしての将来の夢についても教えてもらった。

「タヌキは人里近くに暮らしているので、交通事故に遭うことが少なくないんです。事故でケガをしたタヌキたちを保護して、治療した後に自然に帰したり、自然に帰れない個体は皆様に知ってもらうために飼育展示したりする。そういう活動ができる“タヌキたちのサンクチュアリ”のような場所をいつか作れたらなとは考えています。タヌキと人が程よい距離感で共存できる社会になればいいなと願っています」