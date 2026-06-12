元乃木坂４６で女優の久保史緒里、俳優の山下幸輝が、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗主演の７月期の日本テレビ系連続ドラマ「告白−２５年目の秘密−」に出演することが１２日、発表された。

幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に２５年間、片想いしてきた主人公・雪村爽太（松村）。愛と狂気の狭間をラブサスペンスとして描く。

久保は、麻里子が率いる「野瀬化粧品」のブランド事業部でＰＲを担当する若手社員・橋本涼子を演じる。「『愛』の捉え方がより広がりを見せているなと感じる現代で、『純愛』と『狂気』が横に並べられたテーマにとても惹（ひ）かれました」とコメント。「ほんの少しの風でどちらにも傾いてしまう綱渡りのような危ういバランスに、自分自身も考えさせられながら読み進めています」と語った。

山下は麻里子の部下で、ブランド事業部の営業担当・佐野匠役。「これまでは同世代との作品が多かったのですが、今作は先輩方に囲まれてのお芝居になるので緊張感も味わいながら今作に挑めたら」と抱負。「話を重ねる度、緊張感が走る瞬間、目が離せない瞬間がありますが、どこかリラックスして社内に存在し、ある種、野瀬化粧品社内のアイコニック的人物になればなと思っています」と意気込んだ。

ほかに夙川アトム、丘みつ子、田中要次が出演する。