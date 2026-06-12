１１日はロッテが中日に延長１０回サヨナラ勝ち。今季の交流戦で初めて同一リーグのチーム（パ・リーグ）が同日の６戦全てで勝利した。今季の交流戦通算でもパが５３勝３０敗４分けで、２１試合を残して４年連続で勝ち越しが決定。今季もパの強さが際立っている。

セ・パの１２球団がそろって試合を行うのは残り１カード（１２〜１４日）だが、そこでパの６球団がその日のカード全てで勝利を１度でもマークすれば、２００６、２０２５年の２度（ともにパ）に並んで最多となる。また、１２日にパ・リーグが６戦全勝とすれば、交流戦史上初の２日連続同一リーグが全勝となる。

（１２日のカード）

☆西武―巨人（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋光、巨人＝竹丸

☆日本ハム―中日（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝細野、中日＝柳

☆楽天―広島（１８：００・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天＝岸、広島＝玉村

☆ロッテ―ＤｅＮＡ（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝広池、ＤｅＮＡ＝入江

☆オリックス―阪神（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝ペルドモ、阪神＝村上

☆ソフトバンク―ヤクルト（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝前田純、ヤクルト＝吉村

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順