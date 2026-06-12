ORANGE RANGE、新曲「1000％」MVが公開 トルシエ元監督、闘莉王、ドンデコルテ、ピーナッツくんら豪華面々が大集結
ORANGE RANGEが、スポーツ専門チャンネル「DAZN」のサッカーアンセムにも起用されている新曲「1000％」のミュージックビデオを公開した。
【写真】エモい！フィリップ・トルシエ氏の登場シーン！ORANGE RANGE「1000％」MVより
同ミュージックビデオは、楽曲のテーマでもある「ド派手にいこう！」というキャッチフレーズをもとに制作。パラレルワールドのサッカー大会を、ORANGE RANGEならぬ“BLUEGE RANGE”が“ド派手に”盛り上げる、お祭りのような作品となっている。
撮影は埼玉スタジアム2002を貸し切って行われた。途中に登場する渋谷のシーンは、ソニーの先端技術を用いて渋谷スクランブル交差点を3DCG化し、「清澄白河BASE」のバーチャルプロダクションスタジオで撮影された。
出演者には、2002年に日本代表監督を務めたフィリップ・トルシエ氏のほか、巻誠一郎、田中マルクス闘莉王ら歴代のスター選手も登場。主演は、熱烈なサッカー少年だった過去を持つ俳優・櫻井海音が務める。さらに、サッカーの知識も豊富でリポーターとしても活躍する俳優・影山優佳、海外サッカーを2人でよく観戦するというドンデコルテ・渡辺銀次とカゲヤマ・益田、VTuber界きってのサッカー通として知られるピーナッツくんら、総勢17人の豪華サッカーサポーターが出演する。
ラストシーンには、まさに“ド派手な”大団円も用意されている。ナレーションは、数々の名実況でサッカーファンにおなじみのアナウンサー・下田恒幸が担当し、クライマックスを熱く彩っている。
ミュージックビデオの監督は、昨年リバイバルヒットした「イケナイ太陽」の令和版ミュージックビデオを手がけた中野翔太氏。今回は、サッカーの歴史的“ド派手名シーン”の数々を、豪華な出演者とともに楽しめる作品に仕上がっている。
中野氏は「今年もORANGE RANGEのMVをご一緒させていただきました！毎年恒例の祭。楽しかった〜 本作はBLUEGE RANGEに改名ということで青を基調としたはちゃめちゃかっこいいシーンで構成しました！いや…しかしここは、ORANGE RANGE。ヤンチャなカットも散りばめております。贅沢すぎるゲストも各所に。毎度発見があるMVなので1000回ぐらい視聴していただけると幸いです。かっこいいもヤンチャも1000%全力！ド派手にいこう!!!」とコメントしている。
■出演者
櫻井海音／影山優佳／フィリップ・トルシエ氏／巻誠一郎／田中マルクス闘莉王／ヒデ（ペナルティ）／ワッキー（ペナルティ）／渡辺銀次（ドンデコルテ）／益田（カゲヤマ）／じゅんいちダビッドソン／栗谷（カカロニ）／すがや（カカロニ）／ブラボー！橋本／小松春生氏（『サッカーキング』編集長）／ピーナッツくん／SHONO
■ナレーション
下田恒幸
【写真】エモい！フィリップ・トルシエ氏の登場シーン！ORANGE RANGE「1000％」MVより
同ミュージックビデオは、楽曲のテーマでもある「ド派手にいこう！」というキャッチフレーズをもとに制作。パラレルワールドのサッカー大会を、ORANGE RANGEならぬ“BLUEGE RANGE”が“ド派手に”盛り上げる、お祭りのような作品となっている。
出演者には、2002年に日本代表監督を務めたフィリップ・トルシエ氏のほか、巻誠一郎、田中マルクス闘莉王ら歴代のスター選手も登場。主演は、熱烈なサッカー少年だった過去を持つ俳優・櫻井海音が務める。さらに、サッカーの知識も豊富でリポーターとしても活躍する俳優・影山優佳、海外サッカーを2人でよく観戦するというドンデコルテ・渡辺銀次とカゲヤマ・益田、VTuber界きってのサッカー通として知られるピーナッツくんら、総勢17人の豪華サッカーサポーターが出演する。
ラストシーンには、まさに“ド派手な”大団円も用意されている。ナレーションは、数々の名実況でサッカーファンにおなじみのアナウンサー・下田恒幸が担当し、クライマックスを熱く彩っている。
ミュージックビデオの監督は、昨年リバイバルヒットした「イケナイ太陽」の令和版ミュージックビデオを手がけた中野翔太氏。今回は、サッカーの歴史的“ド派手名シーン”の数々を、豪華な出演者とともに楽しめる作品に仕上がっている。
中野氏は「今年もORANGE RANGEのMVをご一緒させていただきました！毎年恒例の祭。楽しかった〜 本作はBLUEGE RANGEに改名ということで青を基調としたはちゃめちゃかっこいいシーンで構成しました！いや…しかしここは、ORANGE RANGE。ヤンチャなカットも散りばめております。贅沢すぎるゲストも各所に。毎度発見があるMVなので1000回ぐらい視聴していただけると幸いです。かっこいいもヤンチャも1000%全力！ド派手にいこう!!!」とコメントしている。
■出演者
櫻井海音／影山優佳／フィリップ・トルシエ氏／巻誠一郎／田中マルクス闘莉王／ヒデ（ペナルティ）／ワッキー（ペナルティ）／渡辺銀次（ドンデコルテ）／益田（カゲヤマ）／じゅんいちダビッドソン／栗谷（カカロニ）／すがや（カカロニ）／ブラボー！橋本／小松春生氏（『サッカーキング』編集長）／ピーナッツくん／SHONO
■ナレーション
下田恒幸