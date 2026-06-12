サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表から主将の遠藤航選手（３３）（リバプール）が離脱したと１１日、発表された。

遠藤選手の家族や指導に携わった関係者からは、ねぎらいやけがの回復を願う声が上がった。

父の周作さん（６０）は「主将として今大会に懸ける思いは強かった。日本代表でやるべきことをやり終え、これ以上貢献出来ることはないと判断したのだろう」と決断をおもんぱかった。

小、中学時代に指導した山本篤司さん（６８）は１２日朝、代表引退を知り、遠藤選手本人に「これからも応援しています」とメッセージを送った。しばらくすると、「選手を引退したわけではないので、切り替えて頑張ります」といった内容の返信があったという。山本さんは「残念だが、けがを治して一人の選手として力を出し切って」と願った。

元Ｊリーガーで、Ｕ―１８日本代表で一緒だった横浜市鶴見区、佐藤和樹さん（３３）は「努力してきたからこそ悔しさはあるはず。『後悔はありません』と言い切れるのが航君らしい」と話した。

当時から他の選手の不調や疲労感などを監督に伝えたり、控えの選手とコミュニケーションを取ったりと、「頼りたくなる存在だった」と振り返り、「これからも日本サッカー界をリードする存在であることは変わらない」と語った。