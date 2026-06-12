きょう、愛知県警本部で匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」への対策会議が開かれ、中心人物を集中的に取り締まることなどが呼びかけられました。

【写真を見る】｢栃木の強盗殺人事件も踏まえ強い危機感を持って｣ 愛知県警本部で“トクリュウ”の対策会議 中心人物を集中的に取り締まり

（愛知県警 佐藤隆司本部長）

「栃木県内で発生した強盗殺人事件も踏まえ、強い危機感を持ってこの課題に取り組んでいただきたい」

きょう行われた対策会議には、県内の警察署の署長や、警察幹部ら51人が出席。



愛知県警の佐藤隆司本部長は、トクリュウの組織の弱体化を目指し指示役などの中心人物を集中的に取り締まることを呼びかけました。

6月5日 タイの首都バンコクで日本人を拘束

トクリュウによる犯罪を巡っては、6月5日、タイの首都バンコクで日本人の佐々木裕介容疑者が拘束されました。捜査関係者によりますと佐々木容疑者はカンボジア北西部の都市ポイペトを拠点とした特殊詐欺拠点のオーナーとみられていて、別の海外の特殊詐欺拠点の管理にも関与していたとみられています。

6月中にも日本へ移送されるとのことで、愛知県警をはじめとした合同捜査本部が組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕し、組織の実態解明を進める方針です。