SixTONES松村北斗主演の日本テレビ系7月期ドラマ「告白−25年目の秘密−」（土曜午後9時）に、久保史緒里（24）山下幸輝（24）夙川アトム（46）丘みつ子（78）田中要次（62）が出演することが12日、分かった。若手注目株からベテラン俳優まで幅広い顔ぶれが加わり、物語を彩る。

同作は、愛と狂気のはざまを描く、25年にわたるラブサスペンス。松村演じる主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った岡崎紗絵演じる、麻里子に25年間、片思いを続けてきた。その裏には、25年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

久保が演じるのは「野瀬化粧品」ブランド事業部でPRを担当する若手社員の橋本涼子。岡崎演じるヒロイン・野瀬麻里子が率いる部署で働く社員を演じる。「『愛』の捉え方がより広がりを見せているなと感じる現代で、『純愛』と『狂気』が横に並べられたテーマにとてもひかれました」とした上で「ほんの少しの風でどちらにも傾いてしまう綱渡りのような危ういバランスに、自分自身も考えさせられながら読み進めています」と台本の印象を語った。

山下もブランド事業部の営業担当・佐野匠役。麻里子の部下の若手社員を演じる。「話を重ねるたび緊張感が走る瞬間、目が離せない瞬間がありますが、どこかリラックスして社内に存在し、ある種、野瀬化粧品社内のアイコニック的人物になればなと思っています」とした。

夙川が演じるのは、麻里子の父で「野瀬化粧品」現社長・野瀬銀次郎の秘書を務める浅井豪太。「時にコミカルなラブストーリーとサスペンスが不均衡に描かれていて新鮮でした。作品の持ち味にうまく溶け込めるよう、演じたい」と意気込んだ。

丘は、麻里子の祖母であり「野瀬化粧品」の創業者・野瀬昭子役。野瀬家の歴史を知る重要人物となる。同作を「ラブストーリーかと思いきや、ドロドロした欲望、サスペンス、会社乗っ取り」と捉え、「さてこの先どう展開してゆくか？」と呼びかけた。

田中は、物語の鍵を握る、25年前に起きた連続誘拐事件の犯人・畑野悟を演じる。「そして罪深き過去を持つ私の役がこの物語の中でどのように関わっていくのか、とても非常に楽しみです」とし、視聴者に向けて「畑野の秘密、過去は簡単には明かされないと思われますので、ながらスマホとかの脇見視聴は厳禁です！ 特に25年前の畑野は必見ですよ」とアピールした。