飼い主さんのぬるくなった『ホットアイマスク』を付けてもらったワイマラナーさん。次の瞬間…あまりにも気持ちよさそうに寝落ちする姿が話題になっているのです。

ほぼ人間…？微笑ましすぎる光景は記事執筆時点で70万回を超えて表示されており、3.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ぬるくなった『ホットアイマスク』を大型犬につけてみた結果→次の瞬間…思った以上の光景】

『ホットアイマスク』を付けてもらった大型犬→次の瞬間…

Xアカウント『@lupiloa_weim』に投稿されたのは、ワイマラナー「ロア」くんのお姿。

この日、飼い主さんが使っていた『ホットアイマスク』を付けてもらったというロアくん。ぬるくなり、ほんのり温かさが残っているかな…くらいの温度になったものを貸してもらったそう。

次の瞬間…思った以上に『気持ちよさそうな光景』に反響

おめめの上にホットアイマスクを置いてもらった次の瞬間…のび～っと首を伸ばして寝転がり、表情が見えなくても分かるほど気持ちよさそうに、寝始めたのだといいます。

その仕草は完全に人間そのもので、日頃からの『中身は人間』という疑惑をより濃いものにすることとなった模様。

あまりにも気持ちよさそうに眠るロアくんのお姿は、飼い主さんはもちろんのこと多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「ママの温もりと匂いで気持ち良いのかな」「可愛いｗ」「4/5は人でできてると思います」「リラックス姿かわいい」「か、かわいい…」などのコメントが寄せられています。

中身は半分以上『人間』の疑惑が…？

2021年5月29日生まれのロアくんには、2020年7月26日生まれの「ルピ」くんという素敵なお兄ちゃんの存在も。

人間味が溢れすぎているルピくんの背中を見て育ったロアくんも、日々『人間化』を極めているのだといいます。

飼い主さんが『犬と暮らしているはずなんだけどな…』そう呟いてしまうのは、日常茶飯事。個性とユーモアに溢れたるぴろあ兄弟の日常は、ワイマラナーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@lupiloa_weim」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。