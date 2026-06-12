パパのおでかけを阻止したいわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万4000回再生を突破し、「可愛すぎる(笑)」「私より姿勢いいw」「うちのポメもやってくれないかな～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『パパがお出かけしてしまう』と勘違いした犬→わざわざ玄関まで行って…絶対に出られない『外出阻止』】

まさかの阻止方法に感嘆！！

TikTokアカウント「opome_komugikun」の投稿主さんは、ポメラニアンの『こむぎ』ちゃんとの暮らしを紹介しています。

この日、こむぎちゃんは大好きなパパが出かけてしまうと勘違いしてしまったそうです。

すると慌てたように玄関へ向かい、ドアの前でピタリ。さらに後ろ足で立ち上がり、扉をふさぐような格好になったのだとか。その姿はまるで「行かないで！」と必死に訴えているかのよう。真っすぐ伸びた背筋からも、パパを引き留めたい気持ちが伝わってきます。

しかし実際には、パパは外出する予定はありませんでした。そこでママが「パパは行かないよ」と優しく説明。すると、こむぎちゃんは「本当なの？」と言いたげにチラリと見つめてきたそうです。

何度か声をかけてもらううちにようやく納得し、安心した様子に。パパへのまっすぐな愛情があふれた、なんとも微笑ましいひとコマだったのでした。

この投稿には、「めっちゃ上手に立ってる」「これはでかけられないね」「とっても癒されます」など、多くのコメントが寄せられています。

人間みたいなこむぎちゃん

実はこむぎちゃん、感情が高ぶると二本足で立ち上がる癖があるのだとか。ドライヤーをかけられるときや、ちょっぴり叱られているときも、すっと背筋を伸ばして立ち上がるそうです。

そして何より大好きなのがパパ。出張から帰ってきた日には、耳をすませてウキウキ顔に。しっぽを振りながら満面の笑みを浮かべ、勢いよくパパに飛びつくのだとか。

普段から愛情表現がとても豊かなこむぎちゃん。そのまっすぐな気持ちに、家族みんなが癒やされているといいます。

TikTokアカウント「opome_komugikun」には、他にもこむぎちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「opome_komugikun」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。