公開中の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に、Snow Manの向井康二が“旧・おそ松”役で出演していることが発表された。

参考：向井康二、池村碧彩をそっと抱き寄せピース “癒し全開”ショット

赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、シリーズアニメだけにとどまらず映画化や2.5次元の舞台化、そして2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。TVアニメシリーズは放送10周年を迎えた。

実写映画第2弾となる本作では、Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、そして草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、6つ子を演じる。 監督は『カノジョは噓を愛しすぎてる』などの川村泰祐、脚本は宅間孝行が担当した。

今回新たに発表されたのは、2022年に公開された実写映画第1弾『おそ松さん』で長男・おそ松役を演じたSnow Manの向井の出演。向井は“かつておそ松として生きた男”「旧・おそ松」役として登場する。本作の6つ子たちと同じく関西出身で、デビュー前から共に切磋琢磨してきた仲間との共演となる。劇中では、前作の衣装に身を包んだ姿で登場する。

■向井康二（旧・おそ松役）コメントオファーをいただいた時は本当に嬉しかったです！1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね。3年ぶりくらいかな？ 体は感覚を覚えていて、スッと入れました。ただ、カツラだけは以前のやつを愛していたので、ニューバージョンには少し違和感がありましたけど（笑）。今回、新・6つ子が登場しますが、僕らが9人グループなので、大人数で実写をやる難しさもわかる分、見ていてすごく楽しかったです。みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います。僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！（文＝リアルサウンド編集部）