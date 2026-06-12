これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。急な強い雨や落雷に注意してください。



◆12日(金)これからの天気

日差しが届くところもありますが、雲が広がりやすいでしょう。山沿いを中心に所々でにわか雨がありそうです。夕方までカミナリを伴い、激しく降るところがあるでしょう。お出かけの際は、傘など雨具をお持ちください。



降水確率は、午後6時にかけて湯沢町で50%となっています。



◆12日(金)の予想最高気温

最高気温は、23～26℃の予想です。昨日と同じくらいかやや低いでしょう。平年と比べると同じくらいのところが多くなりそうです。