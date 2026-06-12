「左膝の炎症」で途中交代の大谷翔平は「予防的なもの」 米記者も心配「最高の状態にギアを上げ始めたところ」
大谷が左膝の炎症で途中交代した(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間6月11日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場し、13号ソロを含む2打数2安打1打点1四球という成績で、全打席で出塁を果たした。
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ただ「左膝の炎症」で途中交代しており、米メディアやファンからは心配する声が届けられたが、米メディア『California Post』のジャック・ハリス記者のXによれば、大谷は「膝からハムストリングのあたりに違和感を覚えた」という。
また「デーブ・ロバーツ監督が、今回の交代の決断について『予防的なもの』と説明した。明日の状態を見て、今後の判断を下すという」と綴った。
ケガの情報があった直後には、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のネルソン・エスピナル記者は自身のXで「大したケガでないことを祈るばかりだ。ちょうど本来の最高の状態にギアを上げ始めたところだったのに」とつぶやいていた。
SNS上では、日本のファンから「今日めちゃくちゃ調子良かっただけに心配すぎる」「長期離脱だと泣く」「左膝の炎症は心配だな 大谷さん大丈夫かな」「悲しすぎる」「長引かないといいんですが。お大事に」と、続々とコメントが寄せられていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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