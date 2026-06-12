なぜ不動のボランチ遠藤航の代役はFWの町野修斗なのか？ 森保監督の言動から考える疑問を生んだ“構想”のワケ「誰かが欠けた部分はチームで勝っていく」【W杯】
チームから無念の離脱を余儀なくされた遠藤(C)Getty Images
「W杯に出場できない悔しさはありますが…」
日本代表に激震が走った。現地時間6月11日、日本サッカー協会は北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバーに招集していた遠藤航（リバプール）が痛めていた左足首の悪化に伴って離脱。代役にマルチなFWである町野修斗（ボルシアMG）を追加招集したと発表した。
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そもそも厳しい状況下での招集だった感は否めない。遠藤は今シーズン初先発を飾った2月11日のサンダーランド戦（プレミアリーグ第26節）の69分に、左足首を負傷。そのまま退場を余儀なくされると、試合後の精密検査の結果、第1中足骨と第2中足骨を繋ぐリスフラン靭帯断裂が判明し、患部に人工靱帯を埋め込む手術を執行していた。
全てはW杯に出るための決断だった。無論、人工靱帯を入れる手術も負担は大きいが、リハビリに向けた期間は短縮される。日本代表での活動に意欲を燃やしてきた遠藤にとって迷いはなかった。
そして、シーズン中に帰国し、治療とコンディション調整に努めていた遠藤は、先月15日に発表されたメンバー26名に無事招集。5月31日に国立競技場で行われたアイスランド代表との壮行試合で先発し、試合勘を取り戻すとともに、実戦で戦えるというアピールが求められた。
しかし、ここで決定的なアクシデントが彼を襲った。前半途中に相手選手との接触プレーで左足首を踏まれ、ハーフタイムでの途中交代を余儀なくされた。この時、試合後に「違和感を覚えた」と告白した遠藤は「ちょっと説明は難しいというか複雑なんですけど、別にオペした箇所がおかしいというわけではない」と説明していた。
その後もチームに帯同し続け、メキシコ北部モンテレイでの事前キャンプとアメリカのテネシー州ナッシュビルでのトレーニングも別メニューで調整。周囲でも緊張感が募っていた中で、無念の離脱が決まった。
JFAからの発表後、早々とチームを去っていた遠藤は自身のXを更新。384文字に及んだ長文のメッセージにおいて、複雑な心境と代表引退の意志を明らかにした。
「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り『W杯優勝』という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います」
「今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います。自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます。将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう」
文末に「みんな、やるだけ」とも綴った遠藤。チームへのエールは、彼の仲間を想う気持ちがこもっているように取れた。
遠藤の代役に町野の招集を決めた森保監督(C)Getty Images
SNSでも疑問が飛び交った町野の抜擢
興味深いのは、ボランチ起用の想定だった遠藤の代役に、最前線でのハードワークが信条でもある町野が抜擢されたこと。
遠藤と同じ湘南ベルマーレでプレーした実績を持つストライカーは、確かに複数ポジションをこなせるマルチロールではある。しかし、CF以外に任せられるのは左ウイングやトップ下までで、守備的な役割は見込めない。
さらに今回のメンバーでは、ボランチ起用が見込まれているのは、鎌田大地（クリスタル・パレス）、田中碧（リーズ）、佐野海舟（マインツ）と3人。不慮のアクシデントや累積警告による出場停止を考慮すれば、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）や守田英正（スポルティング）の追加招集も十分に考えられた。実際、SNSでは「なんで町野？」「守田はここでも呼ばれないんか」「ボランチ薄くない？」といった疑問の声が目立った。
だが、呼ばれたのは町野だった。無論、前回のカタール大会にも呼ばれていた26歳は、W杯での経験も評価されたのだろう。加えてアイスランド戦で遠藤の交代後に採用したCBを本職とする瀬古歩夢（ルアーブル）をアンカーに起用する3-1-4-2の“ファイヤーフォーメーション”が実戦向きであると判断できたのもあるはずだ。
さらに瀬古だけではなく、板倉滉（アヤックス）と冨安健洋（アヤックス）の両CBも、クラブチームではボランチでのプレー経験を持つため、非常事態において対応ができるだけのスカッドはいる。その中で、森保監督はオフェンスとディフェンスのバランスを考える中で、ハイインテンシティとトランジションを保ち続けるために前線に厚みを出すという判断をしたのだろう。
4年前のカタール大会以降で、「凡事徹底」を徹底的に統一してきた森保監督。26名のメンバーを選考した際の会見では、チーム構想の一端を、次のように明かしていた。
「どこのポジションにアクシデントがあったらどう対応するかということも含めて、全ての選手が欠けた時にどうなるかということを考え続けてきた。誰がということはなかった」
「チームコンセプトである『誰が出ても勝つ、誰が出ても機能する』というところで、チームの総合力で戦っていくことはこれまでもやっている。その時のメンバー編成がベストだということで、今選んだ選手がベストだと思っている。これまで同様、誰かが欠けた部分は総合力でチームで勝っていくことをこのW杯でも、結果でもってみなさんに見ていただければと思っている」
欠けた部分はチームで補う――。国際経験も豊富で、精神的支柱でもあった遠藤を失った影響は計り知れないだろうが、「誰が出ても機能する」というコンセプトで戦ってきた日本は文字通りの総力戦で挑む覚悟でいる。
来るオランダ戦は、チーム状況を考えれば、大きな試練となるのは必至。その中で町野を呼んだ指揮官の手腕が真価を問われそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]