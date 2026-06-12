◆米大リーグ パイレーツ６―８ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２戦連発の１３号先制ソロを含む２打数２安打１打点、２四球と合わせて全４打席で出塁したが、７回に代打を送られて途中交代した。その後、球団は「左膝の炎症」と発表した。

試合後、クラブハウスが報道陣に公開された時間に大谷の姿を確認することはできなかったが、奥の部屋から独特の笑い声が響いてきた。１２日（同１３日）からの敵地・Ｗソックス戦に向けた移動のため、ロッカーはユニホームなど大部分が片づけられていたが、大谷の黒いカバンは残っており、治療などのために残っていたとみられる。

ロバーツ監督は大谷の状態について「（心配の度合いは）高くはない。トレーナーと話したところ、膝の裏側、ハムストリングのあたりに少し違和感があるとのことだった。無理をさせたくなかったんだ。明日は出場できると思っているが、今夜は（シカゴへの）移動もあるし、明日球場に来た時の状態を見て判断する」と説明。左膝の問題はこの日まで聞いていなかったといい、「（違和感を覚えたのが）どのプレーだったのかは分からない。私の推測では（４回に）二盗を試みた時だと思うが、まだ翔平本人とは話していない」と話した。

大谷はリアル二刀流の翌日の試合に出場するのは４月２３日（同２４日）の敵地・ジャイアンツ戦以来２か月ぶり今季３度目だった。登板日の翌日の出場も５月６日（同７日）の敵地・アストロズ戦以来。ドジャースは大谷の体調を考慮し、これまで翌日に試合のない時を中心に登板させてきた。