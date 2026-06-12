◇ナ・リーグ ドジャース8−6パイレーツ（2026年6月11日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場も7回の第5打席で「左膝の炎症」のため、代打を送られ、途中交代した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）が痛めたきっかけに言及した。

試合後、指揮官は途中交代した大谷について「賢明な判断をしようとしただけ」と大事をとっての交代と説明。「トレーナーと話したところ、膝の裏側からハムストリングにかけて、違和感があるとのことだった。なので無理はさせず、慎重にいこうと判断した」と続けた。

そして「明日プレーできる可能性は高いと感じていますが、今夜は移動もあるので、明日どんな状態で来るかを見て判断する」とした。

痛めたきっかけについてロバーツ監督は「正直に言うと、どのプレーが原因だったかなど、まだ話せていないので分からない」とした上で「私の推測だが、おそらく二塁盗塁を試みた時ではないかと思う」と指摘。大谷は4回の第3打席で右前打で出塁すると、次打者・パヘスの3球目で二盗を試みスタートを切った。ただ、パヘスがファウルを打ったため、盗塁にはならなかった。

指揮官は「もし、そうだとしたらもっと賢く走塁しないといけない。必要のないリスクは避けるべき」とも続けた。