アメリカのトランプ大統領は予告していたイランに対する攻撃を一転して中止し、イランとの戦闘終結に向けた合意の覚書について、今週末にも署名できるという見通しを示しました。

アメリカ トランプ大統領

「我々はイランとの戦闘について、素晴らしい合意に達したばかりだ。あとは文書の最終調整をするだけで、数日で完了するはずだ。ヨーロッパで署名式も行われるだろう」

トランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた合意の覚書について、今週末にも署名できるとの見通しを示しました。署名式がヨーロッパで開かれる可能性があり、バンス副大統領らが出席するとの考えを示しています。

また、覚書について、「イランがいかなる形でも核兵器を保有せず、核兵器を購入することもできない」との内容が含まれていると説明。覚書の内容をイランの最高指導者・モジタバ師が承認したとの認識を示しました。

トランプ氏はこの日、イランに対し「激しい攻撃」を予告していましたが、その後、一転して「攻撃を中止する」と表明していました。

こうしたなか、イスラエル首相府は、ネタニヤフ首相がトランプ氏と電話会談したと発表しました。合意について、トランプ氏から、濃縮ウランの撤去や濃縮施設の解体、ミサイル生産の制限などが含まれることの確約を得たとしています。

一方、イラン外務省の報道官は、「合意内容は最終決定されていない」と述べました。「イランは自らのレッドラインを妥協しない」と強調しています。