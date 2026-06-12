スーパー歌舞伎『もののけ姫』 鈴木敏夫氏描き下ろし“コダマ”チラシ配布開始 公演限定のオリジナルビジュアル
7月3日から8月23日まで東京・新橋演舞場で上演されるスーパー歌舞伎『もののけ姫』のイラストチラシ配布がスタートした。チラシには、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが特別に描き下ろした人気キャラクター・コダマのイラストが使用されている。
【画像】スーパー歌舞伎『もののけ姫』主な出演者
スーパー歌舞伎一作『ヤマトタケル』初演から40周年を迎える今年、人々に愛され続けるスタジオジブリの名作『もののけ姫』がスーパー歌舞伎として上演される。宮崎駿監督（※崎＝たつさき）が原作・脚本・監督を手がけた同作は、呪いをかけられた少年・アシタカと山犬に育てられた少女・サンを中心に、人間と自然、森の神々との壮絶な対立と共生への願いを描いた物語だ。
アシタカ／シシ神を市川團子、サンを中村壱太郎、またタタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を中村時蔵、猪神族の最長老・乙事主を市川中車が演じる。
今回配布が始まったチラシは、『もののけ姫』を象徴する森の精霊・コダマを大きく使用したデザイン。鈴木プロデューサーが本公演のために特別に描き下ろしたイラストに、すでに公開されている同氏による題字を組み合わせた、公演限定のオリジナルビジュアルとなっている。
映画ファンにもなじみ深いキャラクターが、スーパー歌舞伎ならではの演出でどのように表現されるのか期待が高まる。
7月公演のチケットは現在発売中。8月公演のチケットは6月25日午前10時から電話予約およびWEB受付を開始する。
【画像】スーパー歌舞伎『もののけ姫』主な出演者
スーパー歌舞伎一作『ヤマトタケル』初演から40周年を迎える今年、人々に愛され続けるスタジオジブリの名作『もののけ姫』がスーパー歌舞伎として上演される。宮崎駿監督（※崎＝たつさき）が原作・脚本・監督を手がけた同作は、呪いをかけられた少年・アシタカと山犬に育てられた少女・サンを中心に、人間と自然、森の神々との壮絶な対立と共生への願いを描いた物語だ。
今回配布が始まったチラシは、『もののけ姫』を象徴する森の精霊・コダマを大きく使用したデザイン。鈴木プロデューサーが本公演のために特別に描き下ろしたイラストに、すでに公開されている同氏による題字を組み合わせた、公演限定のオリジナルビジュアルとなっている。
映画ファンにもなじみ深いキャラクターが、スーパー歌舞伎ならではの演出でどのように表現されるのか期待が高まる。
7月公演のチケットは現在発売中。8月公演のチケットは6月25日午前10時から電話予約およびWEB受付を開始する。