「本当に羊みたいになった」鈴木奈々、愛犬のトリミング後に「かわいいすぎる」「羊のショーンに似てます」の声
タレントの鈴木奈々さんは6月8日、自身のInstagramを更新。愛犬のかわいい姿を公開しました。
【写真】鈴木奈々のかわいい愛犬
ファンからは、「かわいいすぎる」「羊のショーンに似てますね」「ワンちゃん可愛いね！」「素敵はワンちゃん」「かわいい」「きゃわいいいいい。でも奈々ちゃんが一番」「まんまるしてる」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】鈴木奈々のかわいい愛犬
「羊のショーンに似てますね」鈴木さんは「うちの犬トリミングで羊カットしたら本当に羊みたいになった」とつづり、1枚の写真を投稿。白いトイプードルの愛犬が、カットでふわふわの羊のような姿になったかわいらしい様子です。「可愛すぎる 毎日癒されてます」と、愛犬の姿に大満足しています。
私服ショットを披露自身のInstagramでプライベートなどをたびたび公開している鈴木さん。9日の投稿では「このデニム可愛くてめちゃめちゃお気に入り！」とつづり、私服ショットを披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)