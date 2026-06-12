「本当に羊みたいになった」鈴木奈々、愛犬のトリミング後に「かわいいすぎる」「羊のショーンに似てます」の声

「本当に羊みたいになった」鈴木奈々、愛犬のトリミング後に「かわいいすぎる」「羊のショーンに似てます」の声