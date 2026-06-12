ALL DIFFERENT株式会社およびラーニングイノベーション総合研究所は、2026年3月24日～5月6日の期間で、2026年度入社の新入社員3,849人を対象に意識調査を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 入社式後の気持ち「不安」がトップで約3割が回答。約2割は「緊張」で過去最大の割合 不安に感じること、「仕事についていけるか（仕事の難易度）」が6割超、4年連続1位 やりたい仕事「楽しくてやりがいのある仕事」66.8%と突出。「自身の成長につながる仕事」は減少、過去最低 仕事で成し遂げたいこと「安定した生活を送りたい」63.7％で1位。「自分を成長させたい」は減少し過去最低 労働時間「定時に帰りたい」43.3％で1位、2024年度の48.4%を境に減少傾向 20代の時間の使い方、「プライベート優先」が増加傾向、過去最大の19.1％ 頼まれごと「断れない」「しばしば断れない」約7割が回答、2023年度から高止まり

入社式後の気持ち「不安」がトップで約3割が回答。約2割は「緊張」で過去最大の割合

2026年度の新入社員に対し、入社式を迎えた後の気持ちを聞いた。結果、30.8％の新入社員が「不安」と回答し、最大の割合となった。次に、「緊張」（22.7％）、「期待」（15.6％）と続いた。

入社式後の気持ちを、過去3年間の新入社員の回答と比較したところ、全体を通じて大きな変化は見受けられず、「不安」の気持ちが4年間連続トップを維持する結果となった。「緊張」の回答割合は昨年より微増し、4年間で最大の割合となった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月11日 プレスリリースより引用

不安に感じること、「仕事についていけるか（仕事の難易度）」が6割超、4年連続1位

現時点で不安に感じることを質問したところ、「仕事についていけるか（仕事の難易度）」と回答した割合が60.6％で、最大の割合となった。次に、「生活リズムや社会人としての考え方の習得」（48.5％）、「社会人の基礎的なマナーの習得」（39.3％）と続いた。

過去3年間の新入社員の回答を比較したところ、「仕事についていけるか（仕事の難易度）」が4年連続トップを維持する結果となった。2位の「生活リズムや社会人としての考え方の習得」は、4年間で微増傾向にあった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月11日 プレスリリースより引用

やりたい仕事「楽しくてやりがいのある仕事」66.8%と突出。「自身の成長につながる仕事」は減少、過去最低

今後どのような仕事をしていきたいかという質問では、「楽しくてやりがいのある仕事」が66.8％と突出する結果となった。

2019年度からの新入社員の回答と比較したところ、「楽しくてやりがいのある仕事」が8年連続トップを維持。多少の増減はあるものの、全体的には横ばい傾向となった。

一方で、「自身の成長につながる仕事」「人脈が広げられる仕事」「成果次第で給与が上がる仕事」は減少傾向にあり、特に「自身の成長につながる仕事」は、2020年度の57.7%をピークに20.1ポイント低下した。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月11日 プレスリリースより引用

仕事で成し遂げたいこと「安定した生活を送りたい」63.7％で1位。「自分を成長させたい」は減少し過去最低

仕事を通して成し遂げたいことは何かを質問したところ、「安定した生活を送りたい」が63.7％で1位となった。この割合は、2019年度の54.3％から毎年増加傾向にあったが、今年度は昨年度より1.9ポイント低下した。

2位の「自分を成長させたい」（46.9％）は、2020年度の64.1％のピークを境に減少が続き、10年間で過去最低の割合となった。

3位の「家族に恩返しをしたい」（43.7％）は2017年度には半数以上が回答したものの、2018年度から半数を割り、微減傾向にある。

4位の「社会に貢献したい」（28.7％）は、2020年度に急伸し、30％前後の割合を維持している。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月11日 プレスリリースより引用

労働時間「定時に帰りたい」43.3％で1位、2024年度の48.4%を境に減少傾向

今後3年間の労働時間に対する考えについて質問した。結果、「定時に帰りたい」が43.3％で最大の割合となった。しかし、その割合は、2024年度の48.4%をピークに減少傾向にある。

一方で、「週に2～3回の残業まで」と回答した割合は2024年度から増加し、4割が回答した。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月11日 プレスリリースより引用

20代の時間の使い方、「プライベート優先」が増加傾向、過去最大の19.1％

20代の時間の使い方に対する質問では、「仕事とプライベート優先」が27.9％でトップとなった。また、「プライベート優先」の割合は調査開始の2014年度以降、増加傾向にあり、過去最大の割合（19.1％）となった。

一方で、「仕事とプライベートと自己投資をバランス良く」は減少傾向にあり、過去最少の割合（17.3％）となった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月11日 プレスリリースより引用

頼まれごと「断れない」「しばしば断れない」約7割が回答、2023年度から高止まり

人に頼まれたら断れるかどうか、対人行動に関する質問をした。

結果、「人に頼まれると断ることができない」（24.6％）、「断ろうと思っても断れないことがしばしばある」（49.5％）が、どちらも2023年度から高止まりする結果となった。

画像：ALL DIFFERENT株式会社 2026年6月11日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査対象者：当社が提供する新入社員研修に参加した 2026年度入社の新入社員

■調査時期：2026年3月24日～5月6日

■調査方法：Web・マークシート記入式、または自記式でのアンケート調査

■サンプル数：3,849人 ■調査対象者：当社が提供する新入社員研修に参加した 2026年度入社の新入社員■調査時期：2026年3月24日～5月6日■調査方法：Web・マークシート記入式、または自記式でのアンケート調査■サンプル数：3,849人

ニュース情報元：ALL DIFFERENT株式会社