「他チームもレッドカードに苦しむよう願っている」２人退場の南アフリカ、指揮官が判定に不満露わ「納得できない」【北中米Ｗ杯】
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。オープニングマッチで、南アフリカ代表は、開催国のメキシコ代表とメキシコシティ・スタジアムで対戦し、０−２で敗れた。
９分に先制を許した南アフリカは、49分に数的不利に。ヤヤ・シトレが、抜け出そうとしたブライアン・グティエレスをペナルティエリア手前で後ろから倒してしまい、主審からレッドカードを提示された。
10人となり、67分に追加点を浴びたアウェーチームはさらに84分、センバ・ズワネがロベルト・アルバラードの顔を左手で叩いたとして、VARの介入を経て一発退場となった。
その後、90＋２分にメキシコのセサル・モンテスもレッドを受け、最終的に両チーム合わせて３人が退場する荒れた一戦となった。
南アフリカ局「SABCスポーツ」の公式Xで公開されたインタビューで、同国のヒューゴ・ブロース監督は「全体的には、とても良いゲームができた」と前向きに試合を総括。一方で、ズワネの退場シーンには、次のように不満を露わにした。
「２枚目のレッドカードは納得できない。あれはメキシコの選手がズワネの進路をブロックしたように見えたし、問題ないプレーだったと思う。結局、審判の判断は私の見方と異なった。一発退場は少々厳しい」
次戦でシトレとズワネの２人を欠く点に関しては、「ルールはルールだから、受け入れるしかない」と理解を示した。そのうえで「審判には他の試合でも、今日と同じように一貫した基準で判定してもらいたい。そして、できれば他チームもレッドカードに苦しむよう願っている」と口にしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】指揮官が不満を露わにした南アフリカFWズワネの退場シーン
９分に先制を許した南アフリカは、49分に数的不利に。ヤヤ・シトレが、抜け出そうとしたブライアン・グティエレスをペナルティエリア手前で後ろから倒してしまい、主審からレッドカードを提示された。
10人となり、67分に追加点を浴びたアウェーチームはさらに84分、センバ・ズワネがロベルト・アルバラードの顔を左手で叩いたとして、VARの介入を経て一発退場となった。
南アフリカ局「SABCスポーツ」の公式Xで公開されたインタビューで、同国のヒューゴ・ブロース監督は「全体的には、とても良いゲームができた」と前向きに試合を総括。一方で、ズワネの退場シーンには、次のように不満を露わにした。
「２枚目のレッドカードは納得できない。あれはメキシコの選手がズワネの進路をブロックしたように見えたし、問題ないプレーだったと思う。結局、審判の判断は私の見方と異なった。一発退場は少々厳しい」
次戦でシトレとズワネの２人を欠く点に関しては、「ルールはルールだから、受け入れるしかない」と理解を示した。そのうえで「審判には他の試合でも、今日と同じように一貫した基準で判定してもらいたい。そして、できれば他チームもレッドカードに苦しむよう願っている」と口にしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】指揮官が不満を露わにした南アフリカFWズワネの退場シーン