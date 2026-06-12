投資家の桐谷さん、強盗に気をつけて！羨ましい株主優待の写真投稿で大反響「かなり貴重」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が11日、自身のXを更新し、写真を投稿しながら高額な株主優待品を紹介した。
【写真】気になる！桐谷さんが貰った超高額な株主優待品
定期的に持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「今日届いた郵便物は大判も入れて70通で、多くは議決権行使葉書が入ったもの。写真右上は百十四銀行のカタログの1ページ。65品の中から好きなものを選べますが、果物などは数量限定。私はぶどうとメロンを第3候補までにしましたが全て外れて選び直しもあります」と報告。
続けて「右下は珍しくなくなった1万円のクオ」と、1万円のクオカード写真を公開した。
1万円のクオカードは、株式会社デジタルハーツホールディングスから届いたもので、これにネット上では「一万円のQUOカード初めて見ました！3000円しか持っていません」「こうした優待の楽しみを見ると優待株の魅力を改めて感じます。1万円のクオカードも羨ましいです」「長期でコツコツ投資を続けてきた成果が伝わってきます。最近はQUOカード優待も減っていますし、1万円分はかなり貴重ですね」「せんせー1万円は大金ですので強盗に気をつけてください」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！桐谷さんが貰った超高額な株主優待品
定期的に持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「今日届いた郵便物は大判も入れて70通で、多くは議決権行使葉書が入ったもの。写真右上は百十四銀行のカタログの1ページ。65品の中から好きなものを選べますが、果物などは数量限定。私はぶどうとメロンを第3候補までにしましたが全て外れて選び直しもあります」と報告。
1万円のクオカードは、株式会社デジタルハーツホールディングスから届いたもので、これにネット上では「一万円のQUOカード初めて見ました！3000円しか持っていません」「こうした優待の楽しみを見ると優待株の魅力を改めて感じます。1万円のクオカードも羨ましいです」「長期でコツコツ投資を続けてきた成果が伝わってきます。最近はQUOカード優待も減っていますし、1万円分はかなり貴重ですね」「せんせー1万円は大金ですので強盗に気をつけてください」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。