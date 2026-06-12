中京テレビ・平山雅アナ、第2子女児を出産 家族4人ショット添え報告、夫はマラソン服部勇馬
東京五輪・男子マラソン代表の服部勇馬（32）の妻で中京テレビの平山雅アナウンサー（35）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。第2子女児の出産を報告した。
【写真】平山雅アナ、“家族4人”ショット添え出産を報告（2枚目）
投稿で「先日、第二子となる元気な女の子を出産しました。4人家族となり、にぎやかで慌ただしくも愛おしい日々を送っています」と報告した。
第2子も女の子で、「新生児、すべてに一生懸命な姿が可愛い次女。入院中から我慢して頑張ってくれて、毎日私たちを笑わせてくれる愛しい長女。ふたりの娘の笑顔のために、これからも楽しく子育て頑張っていきたいと思います」と決意。「妊娠中からあたたかい言葉をかけてくださったみなさま、本当にありがとうございました」と締めくくった。
服部は新潟県出身で、東洋大学時代に箱根駅伝で活躍。社会人になってからはトヨタ自動車に所属している。2019年の「マラソングランドチャンピオンシップ」に出場して2位となり、東京五輪に出場した。
平山アナは千葉県出身で、14年に中京テレビにアナウンサーとして入社し、お昼の情報番組『ストライク！』などを担当。2人は22年8月に結婚、23年12月に第1子女児出産を報告。平山アナは、26年3月12日に第2子の妊娠を発表していた。
【写真】平山雅アナ、“家族4人”ショット添え出産を報告（2枚目）
投稿で「先日、第二子となる元気な女の子を出産しました。4人家族となり、にぎやかで慌ただしくも愛おしい日々を送っています」と報告した。
第2子も女の子で、「新生児、すべてに一生懸命な姿が可愛い次女。入院中から我慢して頑張ってくれて、毎日私たちを笑わせてくれる愛しい長女。ふたりの娘の笑顔のために、これからも楽しく子育て頑張っていきたいと思います」と決意。「妊娠中からあたたかい言葉をかけてくださったみなさま、本当にありがとうございました」と締めくくった。
平山アナは千葉県出身で、14年に中京テレビにアナウンサーとして入社し、お昼の情報番組『ストライク！』などを担当。2人は22年8月に結婚、23年12月に第1子女児出産を報告。平山アナは、26年3月12日に第2子の妊娠を発表していた。