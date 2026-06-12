アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。都内で発生した、電動キックボードの死亡事故について言及した。

電動自転車、電動キックボードのシェアサービス「LUUP」の公式サイトは公式サイトを更新し、「6月2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原動機付自転車の事故について本日報道がございました。本件は、当社サービスをご利用中のお客様が事故に遭われたものです」と公表。

「亡くなられたご利用者様には謹んで哀悼の意を捧げますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」と追悼の意を表明し、 最後に「現在、警察による捜査が進められております。当社としては捜査に全面的に協力するとともに、今回の事故を重く受け止め、交通安全対策や啓発活動に、より一層注力してまいります」とした。

猪狩は「ついにLUUPでの死亡事故が…。私も横断歩道を渡っているときにLUUPが突っ込んできそうになったことがありますし、LUUP本当に危ないです」と自身の体験談をつづった。