◇インターリーグ ホワイトソックス−ブレーブス（2026年5月11日 シカゴ）

好調時は何をやっても面白い。ホワイトソックスは11日（日本時間12日）、本拠地でのブレーブス戦が大嵐の影響で雨天順延となった。

シカゴを襲った嵐の影響は大。グラウンド上は叩きつけた雨が再び強風で吹き上がる超悪条件の光景が広がった。試合開始から約1時間、天候回復を待ったがそれでも一切状況は変わらずに順延となった。

すると地元放送局が、ア・リーグ中地区36勝31敗で首位に立つ今だからこそできる陽気な「謎インタビュー」を実施した。

登場したのはカイル・ティール捕手（24）。3月のWBCでイタリア代表正捕手も務めた明るい若者は、「嵐のような天気が大好きなんです」とインタビュアーに打ち明けた。

「時速80マイル（約129キロ）の強風がくる予報もあるのに？」とマイクを向けられると、「本当はストームチェイサー（嵐を追う人）や気象学者になりたかった。こういう天候にエネルギーを感じるんだ」と即答。そして「あの（嵐の）中に突っ込んでみたい」と目を輝かせインタビュアーを苦笑させた。

過去3年間100敗以上のチームが今季は快進撃。雨天という束の間の休息の中、前向きな今季の「サウス サイド（シカゴのホワイトソックス所在地）」は何をやっても今は面白い。