【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1ー0 U-19ベネズエラ代表（日本時間6月11日／スタッド・ド・ボン・ランコントル）

【実際の映像】日本ベンチ激昂！物議を醸した南米タックル

U-19日本代表の新鋭FWに対する危険タックルにベンチメンバーが飛び出して激昂。試合終盤のラフプレーにはファンも騒然となる一幕があった。

U-19日本代表は6月6日、モーリスレベロトーナメント（フランスで毎年開催されているアンダー世代の国際大会）のグループB第4戦でU-19ベネズエラ代表と対戦。キャプテンマークを巻いてピッチに立った浅田大翔（横浜F・マリノス）が先制弾をマークした試合は、終盤まで1点を争うゲームとなると、終了間際にはその浅田に対する相手チームのプレーが話題を集めている。

そのシーンは90+3分のことだ。1点をリードする日本は、アディショナルタイム5分が提示された残りわずかな時間でキープを試みる。相手陣内の左サイドでボールを持った岩崎亮佑（横浜FC）が浅田に預けると、背番号11は体を入れてマイボールを死守したものの、これに対してジュアン・ウリベが激しくタックル。浅田はその場に倒れ込んでしまった。

「蹴るためだけにいってましたから」苦言も

リプレイでは浅田の右足を思いきり蹴り込むシーンが映し出され、試合を中継したABEMAで解説を務めたガンバ大阪の宇佐美貴史も「蹴るためだけにいってましたからね、（ベンチも）怒ってましたね」と苦言を呈した。実際、ウリベは直前のプレーでボールを奪えずにイラ立ち、猛然と感情的なプレーを繰り出していたこともあり、ベンチメンバーも思わずライン際まで乗り出してきて激昂。主審がこれを制してウリベにイエローカードを提示したため、それ以上に場内が荒れることはなかったものの、危険な場面となった。

この場面にはファンも「乱闘か」「南米タックル」「投げてる」と、蹴ったのちに投げつけるようなウリベのプレーにリアクションを寄せつつ、浅田を心配するようなコメントなどが寄せられていた。

なお、浅田はその後起き上がって最後までプレー。試合もそのキャプテンの殊勲の一発が決勝点となる形で1―0の勝利を収め、今大会のグループリーグで2勝目をマークした。この結果、2勝1分1敗の勝ち点7で3位となった日本は、試合終了時点でグループBで2位のU-21ポルトガル代表に勝ち点で並んでいたが、ポルトガルがカナダに勝利し、日本の3位決定戦進出の可能性は消滅。最終戦を終えた日本に対して、宇佐美と同じく解説を務め、現在はオランダのAZアルクマールでプレーする20歳・市原吏音は「年齢も近いですし、いい刺激にもなったし頑張りたい」と、選手たちを労うと共に、自身の意気込みも口にした。（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）