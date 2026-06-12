◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)

男子ネーションズリーグ(NL)は現地11日に各地で6試合が開催されました。

前年の優勝国で世界ランク1位のポーランドが同ランク6位のスロベニアと対戦。試合はフルセットの激戦で最終セットもデュースと接戦を演じます。結果2-3(25-27/25-23/24-26/25-21/17-19)でポーランドに黒星がつきました。

ポーランドの次戦は現地12日の日本戦。日本代表は初戦ウクライナに約2年ぶりに西田有志選手が代表復帰しチーム最多の13得点と初戦からエンジン全開の3−0(25−22、25−21、25−22)で勝利しています。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

【11日予選ラウンド結果】

ウクライナ 3-1 中国

スロベニア 3-2 ポーランド

ブルガリア 3-0 イラン

イタリア 3-1 ドイツ

ブラジル 3-1 ベルギー

カナダ3-1 フランス

【日本の予選ラウンド日程】◆中国開催第1戦 ○3-0 ウクライナ第2戦 ポーランド第3戦 中国第4戦 スロベニア◆フランス開催第5戦 セルビア第6戦 イラン第7戦 アメリカ第8戦 フランス◆日本開催第9戦 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー第12戦 アルゼンチン