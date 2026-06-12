【バレー男子NL】前回王者で世界ランク1位のポーランドがスロベニアに敗戦 次戦は日本と対決 初戦は代表復帰の西田有志が好成績
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)
男子ネーションズリーグ(NL)は現地11日に各地で6試合が開催されました。
前年の優勝国で世界ランク1位のポーランドが同ランク6位のスロベニアと対戦。試合はフルセットの激戦で最終セットもデュースと接戦を演じます。結果2-3(25-27/25-23/24-26/25-21/17-19)でポーランドに黒星がつきました。
ポーランドの次戦は現地12日の日本戦。日本代表は初戦ウクライナに約2年ぶりに西田有志選手が代表復帰しチーム最多の13得点と初戦からエンジン全開の3−0(25−22、25−21、25−22)で勝利しています。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
【11日予選ラウンド結果】
ウクライナ 3-1 中国
スロベニア 3-2 ポーランド
ブルガリア 3-0 イラン
イタリア 3-1 ドイツ
ブラジル 3-1 ベルギー
カナダ3-1 フランス
◆中国開催
第1戦 ○3-0 ウクライナ
第2戦 ポーランド
第3戦 中国
第4戦 スロベニア
◆フランス開催
第5戦 セルビア
第6戦 イラン
第7戦 アメリカ
第8戦 フランス
◆日本開催
第9戦 イタリア
第10戦 カナダ
第11戦 ベルギー
第12戦 アルゼンチン