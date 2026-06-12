堂安律「航君のためになんて安易なことは言えない、結果で見せるしかない」

【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表から主将の遠藤航選手（３３）（リバプール）が離脱したと１１日、発表された。

オランダとの１次リーグ初戦を３日後に控えた中での決定に、選手らは無念さをにじませた。

左足のけがから復帰を目指していた遠藤選手。米ナッシュビルの練習拠点で取材に応じた日本サッカー協会（ＪＦＡ）の山本昌邦技術委員長は、「メディカルスタッフの報告を受けて、（森保一）監督が最終決断をした」と説明。「調整をずっと見守ってきた。本当に本人が一番悔しいと思う」と言葉を詰まらせた。

チームにはこの日の練習前のミーティングで知らされ、涙を浮かべる選手もいたという。新主将のＤＦ板倉滉選手（２９）（アヤックス）は「どれだけ覚悟を持って引っ張ってきてくれたかをずっと隣で見てきた。日本代表のキャプテンとして、このチームを勝たせられるようになりたい」と決意を込めた。

ＭＦ堂安律選手（２７）（フランクフルト）は「航君のためになんて安易なことは言えない。ちょっとでもあいつらに託して良かったと思えるように、結果で見せるしかない」と誓った。