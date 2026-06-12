【NASCAR】第15戦 FireKeepers Casino 400（日本時間6月8日／ミシガン・インターナショナル・スピードウェイ）

【映像】時速316キロ突破の圧巻光景（実際の様子）

全米屈指の超高速トラックを舞台に行われたNASCAR、650馬力を超えるモンスターマシンが時速316キロを突破した圧巻の光景が注目を集めた。

レースはステージ1の33周目、トップを快走する45号車のタイラー・レディックが操るトヨタ・カムリのテレメトリーが画面に表示された。NASCARのマシンはスピードメーターが付いていないが、この場面ではそのスピードが中継に表示された。疾走するマシンの速度はみるみる上昇し、時速196マイル（約316キロ）に到達。5速・8000回転を超える高回転域でV8エンジンを唸らせ、すぐ横にコンクリートウォールが迫るなかを駆け抜けていく大迫力のオンボードカメラも中継を盛り上げた。

これに対し、中継で実況を務めた増田隆生氏は「このミシガン・インターナショナル・スピードウェイは、“ワン・ノブ・ザ・ファステストトラック”と言われていますが、確かにスピード出ますよね」と、時速300キロを超えるスピードに言及した。

解説の天野雅彦氏も、スピードの秘密について「ここは吸気制限がないので、ハイパワーの670馬力エンジンで、バンクも角度があるし、スピードは出ますよね」と解説。NASCARのNext Genマシンはトラックごとに最高出力が調整されており、今回の超高速オーバルでは吸気制限のない最大級のパワーが解放されていることを指摘した。

さらに増田氏が「直線も長い。フロントストレッチが1097メートル。ちょっと曲がってはいますが、そこからターンに入って、ターンも18度のバンク角。さらにコース幅が広い」とコースの特徴を補足すると、天野氏も「広いぶんだけタービュランス（乱流）の影響を受けにくいところはある。走れるラインが色々あるので」と、このコース特有のドライビングの奥深さを語った。（ABEMA『NASCAR Groove 2026』／(C)NASCAR）